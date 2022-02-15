نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مبارة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد بدوري الأبطال القنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم موعدنا مع عشاق الساحرة المستديرة حيث يستضيف فريق باريس سان جيرمان ذو الوزن الثقيل فريق ريال مدريد على ملعب استاد حديقة الامراء، مدعومًا بعودة نيمار سيكون مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو مدللًا للاختيارات، المقدمة من المتوقع أن تكون مع كيليان مبابي وليونيل ميسي أيضًا في غضون ذلك، فمن المتوقع أن يغيب سيرجيو راموس عن مباراة فريقه السابق بسبب الإصابة، من ناحية أخرى سيبدأ ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا 13 مرة، ومن المرجح أن يبدأ لوس بلانكوس مباراته خارج أرضه بدون نجم المهاجم كريم بنزيمة، كما أن الفرنسيين فيرلاند ميندي، ومن خلال السطور التالية نعرض القنوات الناقلة للمباراة والموعد المحدد.

موعد مبارة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

من الجدير بالذكر ان ماوريسيو بوكيتينو يحصل علي فترة من الهدوء في سان جيرمان في الأسابيع الأخيرة، ولكن مع عودة دوري أبطال أوروبا ومباراة الذهاب من دور الـ16 ضد ريال مدريد اليوم 15/2/2022، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الداية عشر بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت القاهرة، وبالمقابل سيتم انطلاق المباراة في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت أبو ظبي، ومن المعلن عنه أن انطلاق صافرة المباراة ستكون بأستاد حديقة الأمراء، وسيكون الناقل لمباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات beIN Sports، ويتم اذاعة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

تردد قناة beIN SPORTS PREMIUM 1

اليوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022 لقاء ساحرعلي ملعب استاد حديقة الامراء، حيث يلعب باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد بدوري الأبطال علي دور الـ16، وسيتم نقل المباراة علي قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 ، والتي يكون ترددها علي النحو التالي:

القمر الصناعي : النايل سات.

التردد : 11013

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معدل تصحيح الخطأ : 3/2

تردد قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 سهيل سات

بعض الدول يتم العمل بالقمر الصناعي سهيل سات وجاء تردد القناة علي النحو التالي:

التردد : 11547

الاستقطاب : عامودي

معدل الترميز : 27500

معدل تصحيح الخطأ : 3/2

كما يستطيع الأشخاص مشاهدة المباراة من خلال الاشتراك في خدمة beIN CONNECT من خلال دفع رسوم الاشتراك.