نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رامون دياز” يستكشف اللاعبين قبل موعد مباراة الهلال والشباب رابط تذاكر المباراة hilalticks.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعود الهلال من جديد للمباريات المحلية عندما يحين موعد مباراة الهلال والشباب، في الجولة 21 من عمر مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن أنهى الهلال مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية واحتلاله المركز الرابع، وما صاحب هذه المشاركة من أحداث بعد أطاحت بالمدير الفني “جارديم”، بعد الخسارة الكبيرة أمام الأهلي المصري برباعية، تلعب في نفس اليوم مباراة النصر والباطن، والعديد من اللقاءات تترقب جماهير الزعيم اللقاء، لمشاهدة لاعبيها تفوز من جديد في المسابقة المحلية التي تتطلع للفوز بها والاحتفاظ بلقبها.

اللقاء اليوم هو أولى مباريات المدير الفني الجديد رامون دياز، الذي عاد من جديد لقيادة الزعيم لولاية ثانية، بعد ولايته الأولى التي كانت من 2016 حتى عام 2018، وحقق فيها العديد من البطولات المحلية ثنائية الدوري والكأس، الهلال مؤجل له 3 مباريا بسبب مشاركته في مونديال العالم، “الاتحاد، الاتفاق، الفيحاء”، تلعب اليوم أيضاً مباراة الاتحاد والتعاون في نفس الجولة، وفيما يلي موعد اللقاء وتاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين وطريقة حجز تذاكر اللقاء.

كم باقي على مباراة الهلال والشباب

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل اللقاء اليوم

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 19 15 2 2 11 13:41 28 47 2 الشباب 20 11 7 2 10 21:38 17 40 3 النصر 20 12 2 6 10 21:35 14 38 4 الهلال 17 8 7 2 13 20:29 9 31 5 ضمك 20 8 6 6 10 28:25 -3 30 6 أبها 20 8 4 8 10 30:21 -9 28 7 الفيحاء 19 6 8 5 11 14:16 2 26 8 الرائد 20 7 4 9 10 31:26 -5 25 9 الأهلي 20 5 9 6 10 25:24 -1 24 10 الطائي 20 7 1 12 10 34:20 -14 22 11 التعاون 20 5 6 9 10 36:33 -3 21 12 الإتفاق 19 4 8 7 11 31:25 -6 20 13 الفيصلي 19 4 8 7 11 26:20 -6 20 14 الباطن 20 4 7 9 10 26:18 -8 19 15 الفتح 19 4 6 9 11 27:23 -4 18 16 الحزم 20 3 5 12 10 26:15 -11 14

غيابات الهلال السعودي عن المباراة

يغيب عن فريق الهلال في مباراة الشباب اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا، وكذالك اللاعب السعودي محمد كانو، الذين حصلوا على البطاقة الحمراء في مباراة الهلال والأهلي في بطولة كأس العالم وتنص لوائح بطولة كأس العالم أن اللاعب الذي يحصل على كارت أحمر مباشر يتم إيقافه في أول مباراة رسمية بعد مباريات المونديال وكانت إدارة الهلال قد وقعت عقوبة على اللاعبين بسبب طردهما في المباراة.

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال ضد الشباب

الدخول على موقع الهلال hilalticts.com. تسجيل البيانات المطلوبة للدخول. تحديد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها. حجز التذكرة ودفع قيمتها إلكترونياً.

موعد مباراة الهلال والشباب

دائماً ما تكون مباراة الهلال ضد فريق الشباب قوية وتتسم بالندية فقد تعادل الفريقين في الدور الأول بهدف لكل فريق، ولكن تاريخيا يتفوق الهلال على منافسة في لقاءاتهما في دوري المحترفين السعودي فقد تقابل الفريقين قبل هذه المباراة في 26 لقاء، حقق الهلال الفوز في 14 مباراة، بينما فاز الشباب في 8 وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات، سجل الزعيم 40 هدف بينما سجل الليوث 23 هدف ف شباك الهلال.

باقة المباراة