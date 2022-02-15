نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دور ال16.. توقيت والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتجه أنظار عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في جميع انحاء العالم في هذا التوقيت نحو المباراة القوية التي تجمع مساء اليوم بين ريال مدريد الاسباني ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في مباراة ذهاب دور ال16 من بطولة دوري ابطال اوروبا، والتي يستضيفها ملعب حديقة الامراء في مباراة يسعى من خلالها المضيف باريس سان جيرمان الى اقتناص الفوز وتحقيق الافضلية في مباراة الذهاب تمهيدا لاقتناص بطاقة التأهل الى دور الثمانية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم في دوري ابطال اوروبا 2022.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا

يحل فريق ريال مدريد الاسباني اليوم مساء الثلاثاء ضيفا ثقيلا على نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري ابطال اوروبا هذه النسخة 2022، وهي المباراة التي تقام مساء اليوم الخامس عشر من شهر فبراير لتقام في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

وقد نوهت شبكة قنوات بي ان سبورت رسميا حصولها على حقوق نقل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي اليوم والتي تقوم بنقل جميع مباريات البطولة بشكل عام، من خلال شاشة قناة بي ان سبورت بريميوم 1، من خلال التردد التالي للقناة.

التردد على القمر الصناعي نايل سات هو 11013

عن طريق اختيار الاستقطاب: أفقي

من خلال معدل الترميز: 27500

تحديد معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة : 3/2.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم

وقد اكدت بعض القنوات المفتوحة عن مثل مباراة ريال مدريد اليوم ضد نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي وهي على النحو التالي.