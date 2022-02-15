انت الان تتابع تفاصيل خبر مباراة باريس سان جيرمان ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 15-2-2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف ملعب حديقة الأمراء “بارك دي برانس” بالضاحية الجنوب الغربية للعاصمة الفرنسية، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد، ضمن دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2021-2022، في لقاء مثير للإهتمام ومليئ بالمفاجأت بين فريقين قويين، ووفقا لمسيرة النادي الملكي فهو المرشح للفوز بهذه المواجهة، خصوصا بعد النتائج الأخيرة التي حققها في الدوري الإسباني .

وبالعودة إلى اللقاءات التاريخية بين باريس سان جرمان وريال مدريد، فقد تواجها في 10 مباريات وتعتبر هذه المباراة هي السابعة التي ستجمعهما في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، حقق خلالها الريال 3 انتصارات، وتعادل في مبارتين وخسر لقاء واحد، وتعتبر مباراة اليوم بمثابة نهائي مبكر للبطولة الأوروبية، فكلا الفريقين مرشحين للفوز باللقب .

يدخل نادي باريس سان جيرمان مواجهة اليوم محتلا المركز الثاني ضمن مجموعته برصيد 11 نقطة، حصدها من 6 مباريات، فاز في ثلاثة منها، وتعادل في جولتين، وخسر مباراة واحدة، فيما يأتي ريال مدريد بالمركز الأول من جدول ترتيب مجموعته برصيد 15 نقطة، جمعها من 6 لقاءات، حقق نتائج ايجابية بالفوز في 5 منها، وخسر لقاء واحد .

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد اليوم

تقام مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء، على الساعة التاسعة مساء بتوقيت الجزائر وتونس، العاشرة بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكه المكرمة ودبي، وتذاع على قناة بي ان سبورت أتش دي 1، بصوت المعلق الرياضياليمني حسن العيدروس، ويتم أيضا بثها على قناة كنال بلس الناطقة بالفرنسية، بالإضافة للعديد من القنوات الناطقة باللغة الإنجليزية .

تشكيلة باريس سان جيرمان اليوم

جيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى

خط الدفاع :بريسنيل كيمبيبي، نونو مينديش، أشرف حكيمي، ماركينيوس

خط الوسط : جورجينيو فاينالدوم، ماركو فيراتي، إدريسا غاي

خط الهجوم : آنخيل دي ماريا، ليونيل ميسي، كيليان مبابي