موعد مباراة ليفربول وانتر ميلان اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب سان سيرو مباراة انتر ميلان ضد ليفربول اليوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022، ضمن مباريات دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، حيث تستكمل مباربات الذهاب التي انطلقت بالأمس، وشهدت فوز كاسح لمانشستر سيتي خارج ملعبه ضد سبورتنج لشبونة بخماسية دون مقابل، بينما حقق باريس سان جيرمان فوز صعب على ملعبه ضد ريال مدريد بهدف دون رد، واليوم يلعب فريق سالزبورج النسماوي على ملعبه مع البافاري بايرن ميونخ في نفس موعد مباراة ليفربول وانتر ميلان اليوم التي تنطلق في الحادية عشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول ضد انتر ميلان في مباراة قوية يأمل فيها الريدز تحقيق فوز لن يكون سهل خارج الديار ضد الإنتر، حيث يأمل الريدز في العودة بنتيجة إيجابية تسهل مهمتهم في بلوغ الدور ربع النهائي، ومواصلة مشواره الناجح في البطولة، بعدما تمكن من تخطي دور المجموعات بجدارة بالتواجد في صدارة ترتيب مجموعته القوية متفوقاً على فرق أتلتيكو مدريد، بورتو، وميلان، حيث جمع الريدز 18 نقطة “العلامة الكاملة” من تحقيق الفوز في مبارياتهم الست في مرحلة المجموعات، ليكون ضمن ثلاث فرق فقط حققت ذلك مع بايرن ميونخ، وأياكس الهولندي.

فريق إنتر ميلان يأمل في عدم السير على خطى جاره ميلان أمام ليفربول، بعدما تلقى رفاق إبراهيموفيتش الخسارة ضد رفاق صلاح ذهاباً، وإياباً، لعدم توديع البطولة التي تمكن فيها من بلوغ ثمن النهائي بعدما تواجدوا في المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعتهم خلف ريال مدريد الذي تصدر الترتيب بفارق خمس نقاط عن الإنتر الذي جمع عشر نقاط من خوض ست مباريات حققوا فيها الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراة، وخسر مبارتين.

موعد مباراة ليفربول وانتر ميلان اليوم

الأربعاء 16 فبراير 2022.

9:00 بتوقيت المغرب، تونس، والجزائر

10:00 توقيت مصر.

11:00 توقيت العراق، البحرين، مكة المكرمة، العراق، والأردن.

00:00 بتوقيت عمان.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول والانتر مجاناُ

bein sport premium HD1 تعليق عصام الشوالي عبر سهيل سات، ونايل سات.