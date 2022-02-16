ليفربول وانتر ميلان.. موعد مباراة ليفربول وانتر ميلان اليوم في دور ال16 من دوري أبطال أوروبا2022

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عمر شويل - جدة ليفربول وانتر ميلان.. موعد مباراة ليفربول وانتر ميلان اليوم في دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022، يستضيف ملعب سان سيرو في ايطاليا مباراة قوية ينتظرها عشاق ومحبي كرة القدم العالمية بشكل عام، والتي تجمع بين انتر ميلان الايطالي ونظيره فريق ليفربول الانجليزي، في اطار منافسات مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري ابطال اوروبا 2022، والتي يسعى من خلالها كلا الفريقين في تحقيق الفوز تمهيدا لحجز بطاقة التأهل الى دور الثمانية من البطولة الاوروبية هذه النسخة، ونستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة ليفربول وانتر ميلان في دوري ابطال اوروبا 2022 والتشكيل المتوقع للمباراة.

موعد مباراة ليفربول وانتر ميلان في دوري ابطال اوروبا 2022

يحل فريق ليفربول الانجليزي مساء اليوم ضيفا ثقيلا على نظيره فريق انتر ميلان الايطالي في مباراة ذهاب دور ال16 من بطولة دوري ابطال اوروبا، والتي تقام مساء اليوم الاربعاء الموافق السادس عشر من شهر فبراير، والتي تنطلق مباشرة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما تمكن الفريقين من اقتناص بطاقة التأهل الدور دور الستة عشر من البطولة بعد تحقيق اداء مميز في دور المجموعات، وقد حكمت القرعة التي اجريت بمواجهة قوية بين الفريقين لتحديد الفريق المتأهل الى دور الثمانية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وانتر ميلان في دوري ابطال اوروبا

وقد اعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت الفضائية القطرية شريكا نقلها المباراة الهامة التي تجمع بين ليفربول الانجليزي ونظيره انتر ميلان في دوري ابطال اوروبا عبر شاشة قناة بي ان سبورت بريميوم 1 بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، وذلك لكونها الناقل الحصري لجميع مباريات دوري ابطال اوروبا بشكل عام.

تشكيل ليفربول المتوقع اليوم امام انتر ميلان في دوري ابطال اوروبا

ومن المتوقع ان يدخل فريق ليفربول الانجليزي مباراته اليوم ضد انتر ميلان في دوري ابطال اوروبا بتشكيل على النحو التالي.