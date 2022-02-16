نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة والتشكيل وتاريخ المواجهات والمعلق في المقال التالي

عمر شويل - جدة عشاق الساحرة المستديرة حول الكرة الأرضية أنتم على موعد مع الإثارة والمتعة، حينما يحين موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان، في مباراة الذهاب بدور أل 16 بدوري أبطال أوروبا 2022/2021 اللقاء المقرر اليوم الأربعاء 16 فبراير، على ملعب الإنتر “سان سيرو”، ونحن من خلال هذا المال عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم كافة تفاصيل اللقاء المرتقب من موعد المباراة، والتشكيل المتوقع وتاريخ اللقاءات بين الفريقين وكافة تفاصيل المباراة.

كان الريدز قد حقق العلامة الكاملة في أل 6 مباريات بمجموعته، وتأهل متصدر للمجموعة بعدما جمع 18 نقطة، بينما جاء في ريق إنتر ثاني مجموعته برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد، المباراة اليوم بين الفريقين تحمل الرقم 5 في تاريخ مواجهاتهما في جميع المسابقات الأوروبية، تنقل المباراة فقط وحصرياً من خلال قنوات بي إن سبورت القطرية.

كم باقي على موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان

مباراة ليفربول ضد إنتر ميلان الإيطالي

الفريقين اليوم حصلا على لقب دوري أبطال أوروبا 10 مرات، فقد حقق الريدز اللقب 7 مرات سابقة، بينما حقق الإنتر اللقب 3 مرات، إذا المباراة تجمع فريقين لهما تاريخ كبير في البطولة، أما على صعيد اللقاءات المباشرة بينهما فقد لعب الفريقين 4 مباريات، حقق ليفربول الفوز في 3 بينما فاز بطل إيطاليا مرة واحدة، سجل ليفربول 6 أهداف في شباك الإنتر، بينما أحرز الإنتر 4 أهداف في شباك ليفربول.

محمد صلاح والأندية الإيطالية

دائماً ما تشهد لقاءات الأندية الإيطالية تألق الفرعون محمد صلاح، فقد واجه صلاح الأندية الإيطالية بدوري الأبطال 5 مباريات، استطاعت الفرق التي يلعب لعا صلاح الانتصار في 4 مرات سابقة، وحل التعادل في لقاء وحيد، ولم يتذوق النجم المصري مرارة الهزيمة أمام الفرق الإيطالية من قبل، سجل صلاح 3 أهداف وصنع هدفين أمام فرق إيطاليا.

موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان

20.00 : الثامنة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش.

21.00 : بتوقيت دول المغرب العربي “تونس، المغرب، الجزائر”.

22.00 : العاشرة مساءً بتوقيت كلاً من “مصر، السودان، ليبيا”.

23.00 : بتوقيت مكة المكرمة، فلسطين، سوريا، الأردن، قطر، البحرين، الكويت.

24.00 : الثانية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك قنوات بي إن سبورت القطرية حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أوروبا، ومباراة ليفربول ضد إنتر ميلان الإيطالي الليلة سوف تذاع على الهواء مباشراً، على قناة bein sports hd 1 premium، ويعلق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد إنتر