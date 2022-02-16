“بعد النكسة” موعد مباراة الهلال و الشباب اليوم الجولة 21 الدوري السعودي 2022 و القنوات الناقلة و المعلق، نحن على موعد مع مواجهة مرتقبة تجمع بين الهلال والشباب في اطار منافسات الجولة ال21 من بطولة الدوري السعودي،

ويترقب هذه المباراة عدد كبير من عشاق ومحبي كرة القدم في السعودية وفي المنطقة العربية بشكل عام، حيث يواجه

فريق الهلال السعودي نظيره الشباب الذي قدم اداء مميز منذ انطلاق الدوري السعودي، حيث يستضيف هذه المباراة ستاد الامير فيصل بن فهد خلال الساعات المقبلة، وسوف نستعرض من خلال السطور القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي وموعد المباراة.

مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي الجولة 21

يحل فريق الشباب السعودي ضيفا ثقيلًا على نظيره فريق الهلال السعودي في اطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي، حيث يدخل فريق الهلال السعودي في هذه المباراة في المركز الرابع من ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، بالاضافة الى المباريات المؤجلة للفريق خلال الفترة الماضية بسبب المشاركة في كأس العالم للاندية، بينما يدخل فريق الشباب السعودي هذه المباراة في المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، والذي يقدم اداء مميز في هذه النسخة من بطولة الدوري السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي

ومن المقرر ان يتم نقل المباراة الهامة التي تجمع بين الهلال السعودي ونظيره الشباب السعودي في الدوري السعودي من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية، والتي تقوم بنقل جميع مباريات البطولة السعودية بشكل عام، حيث تنقل مباشرة في الموعد المعلن عبر شاشة قناة ssc7 بجودة مشاهدة عالية.

موعد مباراة الشباب والهلال في الدوري السعودي

يستضيف ملعب الامير فيصل بن فهد مباراة قوية تجمع بين الهلال والشباب السعودي في الدوري السعودي ضمن الجولة

21، والتي تقام يوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر فبراير، وفي تمام الساعة 7:40 مساء بتوقيت القاهرة، والتي

تنقل في تمام الساعة 8:40 مساء بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 9:40 مساء بتوقيت ابو ظبي، وقد تم الاعلان عن

تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بحجز تذاكر المباريات خلال الايام الاخيرة والتي اعلنت عنها اللجنة المنظمة للبطولة

عبر منصة مكاني.