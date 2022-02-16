نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” مباراة القمة ” موعد مباراة الهلال والشباب اليوم 2/17/2022 فى الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال والشباب سيبدأ الأسبوع الحادي والعشرون من مباريات الدوري السعودي للمحترفين بضجة يوم الخميس 17 فبراير 2022، عندما يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالعاصمة السعودية الرياض مباراة مثيرة في ديربي الرياض، والتي ستستضيف حفر فريقي الشباب والهلال، اللذين يسعيان لتقديم صورة إيجابية للهلال عقب هزات الفترة السابقة محليًا ودوليًا، وسنتعرف على متابعين وزوار موقع “ثقفني” في السطور التالية، وكذلك موعد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب، وكذلك رحلة الناديين العريقين في النسخة 46 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك تاريخ مواجهات الهلال والشباب في الدوري السعودي.

الهلال والشباب متنافيان.

وستشهد مواجهات الخميس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أعنف مواجهات الجولة الحادية والعشرين بين الزعيم والليث الأبيض، بينما يسعى رئيس الرياض جاهدًا للتوفيق بين جماهيره بعد الهزيمة المهينة أمام الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2021 التي أقيمت مؤخرًا في الإمارات.

على صعيد آخر، يأمل شيخ الأندية الاستفادة من خسارة الكلاسيكو السعودي أمام الاتحاد الأسبوع الماضي من أجل إبعاد نفسه عن الوصيف وسد الفجوة على المتصدر، لذا دعونا نلقي نظرة على بداية ترتيب الدوري السعودي قبل بداية الجولة 21:

نادي الهلال

يدخل فريق الهلال السعودي مباراة الخميس بحثا عن فوز يضمن احتفاظه باللقب الذي أحرزه الموسم الماضي، ويحتل الزعيم حاليا المركز الرابع برصيد 31 نقطة ومجموع صافي (9) أهداف ومن ناحية أخرى، يواجه نادي القرن الآسيوي ثلاثة تأخيرات نتيجة مشاركته في كأس العالم للأندية وقبل ذلك دوري أبطال آسيا.

وحقق الهلال ثماني مباريات وتعادل في سبع مباريات لكنه خسر مباراتين وجمعت الموجة الزرقاء عشر نقاط من مواجهاتها الخمس الماضية في الدوري السعودي، بما في ذلك ثلاث انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة.

وجاءت نجاحات الهلال على حساب الفيصلي والطائي والتعاون، وقدم أداءً رائعًا في آخر مبارياته مع الباطن (1-1)، بينما تعرض لانتكاسة غير متوقعة قبل الفتح.

موعد مباراة الهلال والشباب

من المقرر إقامة ديربي الرياض مساء الخميس في تمام الساعة 9:40 مساءً. (8:40 مساءً) بتوقيت السعودية 8:40 مساءً (7:40 مساءً) بتوقيت مصر، و 6:31 مساءً. (5:40 م) بتوقيت جرينتش، وكما جرت العادة في “ثقفني” يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حكم مباراة الهلال ضد الشباب قبل ساعات من بدء المواجهة.

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وستبث المحطات الرياضية السعودية SSC المباراة، لكن القناة الدقيقة غير معروفة، لكن من المرجح أن تكون SSC 1، وبخصوص مباراة الهلال والشباب، يعتقد أن الشركة السعودية الرياضية ستعلن رسميا المعلق الرياضي على المباراة.