بالتردد.. موعد مباراة التعاون و الاتحاد الجولة 21 الدوري السعودي للمحترفين 2021 2022 القناة الناقلة والمعلق، يستضيف ملعب الملك عبدالله الرياضي مباراة قوية وهامة تجمع بين التعاون السعودي ونظيره فريق الاتحاد في اطار منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي، حيث يدخل فريق الاتحاد السعودي في صدارة الدوري السعودي في هذه الجولة بعد تفوق كبير في الجولات الماضية منذ انطلاق بطولة الدوري السعودي، ويترقب عدد كبير من عشاق كرة القدم في السعودية والمنطقة العربية هذه المباراة القوية، ونستعرض من خلال هذه السطور القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في الدوري السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في الدوري السعودي

أعلنت شبكة قنوات ssc السعودية الرياضية نقلها المباراة القوية التي تجمع بين التعاون والاتحاد في اطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي، والتي تنقل من خلال شاشة قناة ssc7 الناقلة لجميع مباريات الدوري السعودي بشكل عام، ويسعى فريق الاتحاد السعودي الى تحقيق الفوز في هذه المباراة واقتناص ثلاث نقاط هامة لتعزيز التواجد في صدارة الدوري السعودي والاقتراب من تحقيق اللقب، فيما يتواجد فريق التعاون السعودي المضيف لهذه المباراة في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة.

موعد مباراة التعاون والاتحاد في الدوري السعودي

ومن المقرر ان يواجه فريق التعاون السعودي نظيره فريق الاتحاد في الجولة 21 من الدوري السعودي يوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر فبراير، والتي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر مساء بتوقيت ابو ظبي بي.

تردد قناة ssc السعودية الناقلة لمباريات الدوري السعودي

يمكن متابعة كافة مباريات الدوري السعودي مباشرة من خلال شاشة قناة ssc من خلال استقبال التردد الخاص بالقناة وهو على النحو التالي.