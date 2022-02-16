نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “جولة يوم التأسيس” موعد مباراة الهلال والشباب في ديربي الرياض الجولة “21” الزعيم يضمد جراحه في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال والشباب من أهم المواعيد الكروية، التي يبحث عنها عشاق الكرة السعودية، لمشاهدة الهلال تحت القيادة الفنية الجديدة للمدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، المباراة في أطار الجولة رقم 21 والتي تم إطلاق عليها أسم “جولة يوم التأسيس”، وتلعب في نفس الجولة العديد من مباريات الدوري الهامة مثل، مباراة النصر ضد الباطن، وكان الهلال قد عاود تدريباته عقب عودته من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركته في بطولة العالم للأندية والتي أحتل بها المركز الرابع.

يدخل الزعيم السعودي المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، ومؤجل له 3 مباريات في الدوري ضد كلاً من “الاتحاد، الفيحاء، الاتفاق”، وكان الهلال قد تعادل مع الليوث في مباراة الدور الأول بهدف لكل فريق، أما الشباب السعودي الذي فاز في الجولة الماضية على الطائي فيدخل المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، من لعب 20 مباراة ويتطلع للفوز ومواصلة مطاردة الاتحاد على القمة.

عداد تنازلي لموعد مباراة الهلال والشباب

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 19 15 2 2 11 13:41 28 47 2 الشباب 20 11 7 2 10 21:38 17 40 3 النصر 20 12 2 6 10 21:35 14 38 4 الهلال 17 8 7 2 13 20:29 9 31 5 ضمك 20 8 6 6 10 28:25 -3 30 6 أبها 20 8 4 8 10 30:21 -9 28 7 الفيحاء 19 6 8 5 11 14:16 2 26 8 الرائد 20 7 4 9 10 31:26 -5 25 9 الأهلي 20 5 9 6 10 25:24 -1 24 10 الطائي 20 7 1 12 10 34:20 -14 22 11 التعاون 20 5 6 9 10 36:33 -3 21 12 الإتفاق 19 4 8 7 11 31:25 -6 20 13 الفيصلي 19 4 8 7 11 26:20 -6 20 14 الباطن 20 4 7 9 10 26:18 -8 19 15 الفتح 19 4 6 9 11 27:23 -4 18 16 الحزم 20 3 5 12 10 26:15 -11 14

التشكيل المتوقع للهلال ضد الشباب

حراسة المرمى :- عبد الله المعيوف.

خط الدفاع :- يانج سو، سعود عبد الحميد، المفرج، الشهراني.

خط الوسط :- سالم الدوسري، محمد كانو، ماتيوس بيريرا، جوستافو كويلار.

خط الهجوم ” إيجالو، موسى ماريجا.

التشكيل المتوقع للشباب ضد الهلال

حراسة المرمى :- القرني.

خط الدفاع :- فواز الصقور، أحمد شراحيلي، عبد الله الشامخ، سانتوس.

خط الوسط :- نادي، بانيجا، حسين القحطاني.

خط الهجوم :- لويسيانو، كارلوس جونيور، تركي العمار.

موعد مباراة الهلال والشباب القادمة

17.40 : بالتوقيت العالمي.

19.40 : بتوقيت مدينة القاهرة.

20.40 : بتوقيت مكة المكرمة ودولة قطر.

تاريخ لقاءات الفريقين

لعب الهلال ضد الشباب قبل هذا اللقاء 26 مباراة، حقق الزعيم الهلالي الفوز في 14 مباراة، وسجل 40 هدف في شباك نادي الشباب، بينما فاز الشباب في 8 مباريات وسجل 23 هدف في مرمى الهلال، وكانت نتيجة التعادل حاضرة في 4 مواجهات.

القناة الناقلة مباراة الهلال ضد الشباب

تنقل المباراة على قناة ssc sports hd 1 بتعليق المعلق السعودي المميز عبد الله الحربي، كما تنقل المباراة عبر الصيغة العادية لنفس القناة.

موعد مباراة الهلال والشباب