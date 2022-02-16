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عمر شويل - جدة تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن اليوم 17-2-2022 في الدوري السعودي للمحترفين، نحن على موعد مع مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي والتي تجمع بين الباطن والنصر في مواجهة قوية يسعى من خلالها كلا الفريقين في اقتناص الفوز وتحقيق ثلاث نقاط هامة، حيث يحل فريق النصر السعودي ضيفا على نظيره فريق الباطن في مباراة هامة من خلال ملعب الباطن الرياضي، وينتظر العديد من متابعي الدوري السعودي مواجهات الجولة الحادية والعشرين مع الاقتراب من حسم لقب الدوري السعودي هذه النسخة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور القنوات الناقلة لمباراة الباطن والنصر في الدوري السعودي.

مباراة الباطن والنصر في الدوري السعودي الجولة 21

يستضيف الباطن السعودي نظيره فريق النصر في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي، والتي يدخلها فريق النصر السعودي في المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري برصيد 38 نقطة، فيما يحتل فريق الباطن المضيف لهذا اللقاء المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة في ترتيب جدول الدوري السعودي، ويسعى الفريقين الى اقتناص الثلاث نقاط في هذه المباراة والمنافسة على لقب الدوري السعودي هذه النسخة.

القنوات الناقلة لمباراة الباطن والنصر في الدوري السعودي

ومن المقرر ان يتم نقل مواجهة الباطن والنصر في الدوري السعودي في الجولة الحادية والعشرين عبر شاشة قناة ssc السعودية الرياضية، والتي تقوم بنقل جميع مباريات الدوري السعودي بشكل عام، حيث تقام المباراة مساء يوم الخميس الموافق 17 من شهر فبراير، وتنطلق في تمام الساعة 2:45 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 3:45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة SSC الناقلة لمباراة الباطن والنصر في الدوري السعودي

ويمكن متابعة مواجهة الباطن والنصر في الدوري السعودي مساء يوم الخميس ضمن منافسات الجولة 21 من البطولة عبر شاشة قناة ssc السعودية الرياضية من خلال استقبال التردد الجديد الخاص بالقناة وهو على النحو التالي.