نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد انتر ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا.. لقاء القمة الإنجليزية الإيطالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب جوزيبي مياتزا لمتابعة مباراة ليفربول الإنجليزي وانتر ميلان الإيطالي في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، ما جعلنا ننشر تشكيل ليفربول ضد انتر ميلان، الذي أعلنت الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز.

تشكيل ليفربول ضد إنتر ميلان

وأعلن الألماني يورجن كلوب، تشكيل فريق ليفربول الرسمي ضد بطل إيطاليا انتر ميلان في ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت التشكيلة بعض التغيرات عن المباراة السابقة التي خاضها الريدز ضد فريق بيرنلي الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز. والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 1-0، وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبرتسون – ترنت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك.

الوسط: هارفي إليوت – فابينيو – تياجو ألكانتارا.

وفي خط الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – ديوجو جوتا.

وجاءت مقاعد بدلاء الريدز كالتالي: ترنت ألكسندر أرنولد –ديكسون– ولتمان – أندي روبرتسون – فابينيو – نابي كيتا – جو جوميز – جويل ماتيب– برادلي – نوريس– كيلهير – ديفيز.

موعد مباراة ليفربول ضد إنتر ميلان

وتنطلق مباراة ليفربول ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت دبي.

وتعرض مباراة ليفربول وانترميلان على شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الفريق الإنجليزي للفوز بنتيجة إيجابية خارج دياره لحسم موقفه في التأهل وتسهيل مهمته في مباراة العودة على ملعب أنفيلد في ليفربول.

فيما يطمح الفريق الإيطالي إلى تقديم مباراة قوية والفوز بأي وسيلة على أرضه لصعوبة المنافسة في مباراة العودة وسط الجمهور الإنجليزي في ليفربول.

مشاركة محمد صلاح مع ليفربول

وعاد الفرعون المصري محمد صلاح إلى صفوف الريدز مجددا بعد فترة انقطاع بسبب مشاركاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري وبلوغه إلى دور النهائي قبل أن يحل في المركز الثاني على حساب المنتخب السنغالي بقيادة زميله ساديو ماني.

وشارك صلاح في مباراة ليفربول السابقة ضد ليستر سيتي بديلًا في الدقيقة الستين على حساب روبرتو فيرمينو. وذلك لخوف يورجن كلوب عليه من الإرهاق، بعد مشاركته مع منتخب مصر في نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.