مانشستر سيتي يكتسح لشبونة، ومبابي يقود باريس للفوز علي ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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محمد سياف - ابو ظبي - حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا ساحقا على منافسه سبورتينج لشبونة بنتيجة 5 – صفر في ذهاب دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مما يجعل مهمته سهلة للغاية في وضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وذلك قبل مباراة الإياب في ملعب سبورتينج المقرر إقامتها في التاسع من مارس القادم.

وأحرز الجزائري رياض محرز الهدف الأول في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف زميله البرتغالي برناردو سيلفا هدفين، حيث ضاعف من تقدم مانشستر سيتي بتسجيله الهدف “الثاني والرابع” وذلك في الدقيقتين 17 و 44، بينما أتي الهدف الثالث في المباراة من قبل اللاعب فيل فودين، ولم يهدأ مهرجان الأهداف إلا بتسجيل الهدف الأخير عن طريق رحيم سترلينج في الدقيقة 58 ليحسم مانشستر سيتي المباراة بخماسية نظيفة.

مبابي يقود باريس سان جرمان للفوز 1-صفر على ريال مدريد

سدد كيليان مبابي كرة أرضية في شباك الحارس تيبو كورتوا بمهاره فردية، عقب اختراق اثنين من مدافعي ريال مدريد في المباراة التي أقيمت بأرضية ملعب حديقة الأمراء بفرنسا، ليقود باريس سان جرمان للفوز 1- صفر على ريال مدريد في ذهاب دور 16 في بطولة أبطال أوربا لكرة القدم.

وكان الجميع يتوقع أن تنتهي المباراة بالتعادل السلبي للفريقين المتنافسين في ذهاب ثمن النهائي، ولكن مبابي يفاجئ جمهوره وفريقه باريس سان جرمان بهدف الفوز في الوقت بدل الضائع.