نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفيصلي والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
يبحث جمهور كرة القدم السعودي عن موعد مباراة الفيصلي والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي خاصة تويتر، ويترقب جماهير الفريقين هذه المباراة الهامة التي تجمع بين نادي الفيصلي والرائد حيث يسعى كلاً من الفريقين إلى الفوز بالمباراة واقتناص الثلاث نقاط ليدعم ترتيبه في جدول الدوري السعودي للمحترفين، ومن الجدير بالذكر أن الدوري السعودي أصبح يحظى بشعبية كبيرة داخل المملكة وخارجها خاصة في السنوات القليلة الماضية بعد أن استعانت معظم الفرق السعودية بلاعبين ونجوم عربية هامة، وفي إطار اهتمامنا بالدوري السعودي نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم الموعد المنتظر لبث مباراة الفيصلي ضد الرائد والقنوات الناقلة للمباراة كما وضحنا لكم في مقال سابق موعد مباراة الإتحاد والتعاون اليوم الخميس، فتابعونا.
مباراة الفيصلي والرائد
يواجه نادي الفيصلي نظيره الرائد ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري السعودي، ومن الجدير بالذكر أن نادي الرائد يحتل المركز الثامن في ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 25 نقطة بعد لعب 20 مباراة بينما يأتي فريق الفيصلي في المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة من لعب 19 مباراة، ولذلك تُعد هذه المباراة هامة للفريقين ويسعى كلاً منهما للحصول على الثلاث نقاط، وفيما يلي جدول مُفصل لمباراة الفيصلي والرائد كالتالي:
|المباراة
|مباراة الفيصلي والرائد
|البطولة
|الدوري السعودي للمحترفين
|الموعد والتوقيت
|6:30م بتوقيت مكة المكرمة
7:30م بتوقيت أبو ظبي
|الملعب
|معلب الملك سلمان
|القنوات الناقلة
|شاشة قناة KSA Sports 1 HD
الفيصلي ضد الرائد
يسعى كلاً من نادي الفيصلي ونادي الرائد إلى الفوز بالمباراة المرتقبة والتي ستُقام غداً الجمعة الثامن عشر من شهر فبراير عام 2022م على ملعب الملك سلمان، ومن المتوقع أن تكون أجواء المباراة ممتعة حيث تُعد هذه المباراة هامة لكلا الفريقين لتحسين ترتيبه ضمن ترتيب فرق الدوري.
وأخيراً نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم عن المباراة المرتقبة بين الفيصلي والرائد، وقد وضحنا لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، ويُمكنك التواصل معنا عبر التعليقات، فقط اترك سؤالك بالأسفل وسنرد عليكم فوراً بإجابات وافية
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