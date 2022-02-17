انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحف الإيطالية والإنجليزية تعلق على هدف محمد صلاح القاتل في مرمى إنتر الإيطالي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تناولت الصحب الرياضية في إنجلترا وأوروبا الهدف القاتل لمحمد صلاح في مرمي سمير هاندوفيتش حارس مرمى نادي إنتر الإيطالي، في المباراة التي جمعت فريقي ليفربول الإنجليزي ضد إنتر الإيطالي في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي إستضافتها ملعب “السانسيرو” بمدينة ميلانو الإيطالية.

ليفربول يقترب من التأهل إلى ربع النهائي

أدى فريق ليفربول مباراة جيدة خلال شوطى المباراة، بالرغم من إستحواذ فريق إنتر الإيطالي على الكرة حتى الدقيقة 75 من الشوط الثاني، لكن خبرة لاعبي ليفربول حسمت النتيجة بالنهاية لصالحه بهدفين دون رد عن طريق اللاعبين محمد صلاح وروبرتو فيرمينهو، ليقترب كثيرا للتأهل إلى ربع النهائي، على الرغم من إمكانية عودة فريق إنتر في مباراة الإياب التي تقام يوم 8 مارس المقبل على ملعب “الأنفيلد” بمدينة ليفربول.

أبرز تعليقات الصحف الإنجليزية والإيطالية على هدف محمد صلاح وفوز ليقربول

صحيفة ديلي ميل ” لحظة آخرى رائعة لصلاح”

أكدت الصحيفة على لحظة تسجيل هدف محمد صلاح بالرائعة بعد صبر طويل، تحمل فيه فريق ليفربول الضغط المتواصل من فريق إنتر الإيطالي.

صحيفة ذا صن ” محمد صلاح يقترب من رقم كريستسانو رونالدو”

أوضحت الصحيفة على تسجيل صلاح الهدف الثامن على التوالي خارج ليفربول وهو ما يقربه من رقم كريستيانو رونالد صاحب أعلى معدل تسجيل متتالي بـ12 مباراة عندما كان يلعب ريال مدريد، وسجل صلاح أمام ريال مدريد ولايبزيج وميتلاند وأتالانتا في البطولة السابقة، وأتلتيكو مدريد وبورتو وميلان وإنتر خلال البطولة الحالية.

صحيفة إكسبريس ” هدف مو ضربت الموت”

وصفت صحيفة إكسبريس البريطانية هدف محمد صلاح في شباك إنتر بـ”ضربة الموت”

صحيفة كالتشيو ميركاتو ” قوة ليفربول”

علقت الصحيفة على هدف مو صلاح ونتيجة المباراة بعد تقديم إنتر عرض جيد، لكن بالنهاية ليفربول ينهي المباراة لصالحة بهدفين دون رد.

صحيفة فوتبول إيطاليا “حظ ليفربول”

وصفت الصحيفة الإيطالية الشهيرة فوز ليفربول بالحظ، نتيجة إستحواذ إنتر على الكرة والضغط المتواصل على ليفربول، وأكدت أن هدف محمد صلاح جاء بالحظ من كرة ضعيفه أرتطمن بمدافع إنتر لتسكن الشباك.

صحيفة لاجازيتا ” ليفربول أقوى بكثير من إنتر”

أكدت الصحيفة الإيطالية الشهيرة أن ليفربول أثبت أنه أقوى بكثير من غنتر، رغم إمتلاك الكرة إلا أنه لم يحرز أهداف، على العكس من ليفربول يملك قوة في التشكيلة والمهارادات الفردية، بالإضافة إلى إغتنام الفرص المتاحة للتسسجيل.