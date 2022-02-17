في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الأولى من مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي دارت مساء أمس الثلاثاء. باريس سان جيرمان 1 / ريال مدريد 0 سبورتينج لشبونة 0 / مانشستر سيتي 5 وفي ما يلي برنامج مباريات اليوم الاربعاء. الساعة 21:00 : انتر ميلان - ليفربول الساعة 21:00: ريد بول سالزبورج - بايرن ميونيخ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبطال أوروبا (ذهاب ثمن النهائي): نتائج مباريات الأمس وبرنامج اليوم الاربعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.