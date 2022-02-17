تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 17 فبراير مواعيد المباريات والقنوات الناقلة ومعلقي المباريات

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محمد سياف - ابو ظبي - طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة مكان المباراة بروسيا دورتموند ضد جلاسكو رينجرز الخميس 17 فبراير 2022 07:45 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم 2 ألمانيا زينيت ضد ريال بيتيس الخميس 17 فبراير 2022 07:45 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم 3 روسيا شيريف تيراسبول ضد سبورتينج براجا الخميس 17 فبراير 2022 07:45 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم 4 مولدوفا برشلونة ضد نابولي الخميس 17 فبراير 2022 07:45 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم 1 إسبانيا أتالانتا ضد أولمبياكوس الخميس 17 فبراير 2022 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم 2 إيطاليا لايبزيج ضد ريال سوسيداد الخميس 17 فبراير 2022 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم ألمانيا أشبيلية ضد دينامو ذغرب الخميس 17 فبراير 2022 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم 1 إسبانيا بورتو ضد لاتسيو الخميس 17 فبراير 2022 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم 3 البرتغال

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