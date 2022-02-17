إقالة الهولندي فان مارفيك من تدريب المنتخب الإماراتي

أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم في بيان رسمي إقالة الهولندي بيرت فان مارفيك البالغ 69 عاما للمرة الثانية من منصبه مدربا للمنتخب الإماراتي لكرة القدم.

وقال الاتحاد في بيانه: "قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد".

وأضاف: "يأتي القرار بناء على توصية لجنة المنتخبات الوطنية.. وسيتم الاعلان عن اسم المدرب الجديد الذي سيتولى الإشراف على المنتخب خلال الأيام المقبلة".

وكان فان مارفيك الذي قاد هولندا إلى وصافة مونديال 2010، أقيل من تدريب الإمارات لأول مرة في ديسمبر 2019 بعدما ودع "الأبيض" منافسات كأس الخليج الـ24 في الدوحة من الدور الأول، ثم تم تعيينه مجددا في يناير 2020 لقيادة المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر.

وتحتل الإمارات حاليا المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط وبفارق 3 نقاط عن لبنان و4 عن العراق، وهي ستلعب الجولتين الأخيرتين أمام العراق في مارس، ثم كوريا الجنوبية في 29 منه.

وتبدو الإمارات الأقرب لحسم المركز الثالث في مجموعتها والمؤهل لخوض ملحق آسيوي ضد ثالث المجموعة الثانية، للتأهل لملاقاة خامس تصفيات أمربكا الجنوبية في الملحق العالمي.

وذكرت وسائل الإعلام الإماراتية أن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا (46 عاما) الذي سبق له قيادة الوصل (2016-2018) وشباب الأهلي (2018-2020) هو الأقرب لخلافة فان مارفيك، كونه يملك خبرة واسعة في الدوري الإماراتي والمنطقة العربية، حيث سبق له تدريب أيضا الريان القطري عام 2018، وبيراميدز المصري من 2020 حتى 29 يونيو 2021.

المصدر: وكالات