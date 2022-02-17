نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. تابع لحظة بلحظة رابط مباراة التعاون والاتحاد اليوم 17-فبراير-2022 في الدوري السعودي الجولة الحادية والعشرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تابع الآن لحظة بلحظة مباراة التعاون والاتحاد في منافسات الدوري السعودي ضمن الجولة الحادية والعشرين، والتي تقام مساء اليوم من خلال ملعب الملك عبدالله الرياضي، حيث يستضيف فريق التعاون السعودي هذه المباراة القوية التي تحدد صاحب ثلاث نقاط هامة في اطار المنافسة على لقب الدوري السعودي هذه النسخة القوية، حيث يدخل هذه المباراة فريق الاتحاد السعودي وهو في صدارة الدوري السعودي ويسعى الى تعزيز المركز الاول بفارق كبير عما اقرب منافسيه، وسوف نستعرض من خلاله هذه السطور متابعة مباراة التعاون والاتحاد في الدوري السعودي اليوم.

تابع مباراة التعاون والاتحاد في الدوري السعودي اليوم

يستضيف ملعب الملك عبدالله الرياضي اليوم مباراة قوية تجمع بين التعاون السعودي ونظيره فريق الاتحاد في اطار منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي، والتي يدخلها فريق الاتحاد السعودي في المركز الاول في صدارة الدوري برصيد 47 نقطة، كما يدخل فريق التعاون السعودي هذه المباراة في المركز الحادي عشر في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، حيث يسعى فريق الاتحاد الى مواصلة التألق في منافسات الدوري السعودي من خلال هذه المباراة والاحتفاظ بالمركز الأول في هذه المنافسات.

مباراة التعاون والاتحاد في الدوري السعودي اليوم

تنطلق مباراة الجولة الحادية والعشرين اليوم التي تجمع بين التعاون والاتحاد في الدوري السعودي الثلاثاء، الموافق السابع عشر من شهر فبراير، والتي تنطلق في تمام الساعة 5:35 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6:35 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي تنطلق من خلال ستاد الملك عبدالله الرياضي، حيث يحل فريق الاتحاد السعودي ضيفا على نظيره فريق التعاون في هذه المباراة القوية التي تشهد منافسة قوية بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في الدوري السعودي

وتنقل المواجهة التي تنقل اليوم بين التعاون والاتحاد في الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة 21 على شاشة قناة ssc السعودية الرياضية، والتي تعتبر هي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي بشكل عام في هذه النسخة، والتي يمكن استقبالها من خلال التردد 12523 على القمر نايل سات، من باب الاستقطاب العمودي، ومعدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.