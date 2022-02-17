نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الحزم والفتح اليوم 2/18/2022 فى الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة الحزم والفتح يستضيف ملعب نادي الحزم، اليوم، مباراة محورية بين الفريقين، الحزم والفاتح، ضمن فعاليات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري السعودي ويحتل جدول ترتيب منافسات الدوري المركز الأخير، ويحاول الفريق تجميع المزيد من النقاط في الفترة المقبلة من أجل تحسين مركزه والخروج من حفرة السقوط المبكرة.

مباراة الحزم والفتح

بينما يحتل نادي الفتح المركز الأخير أيضًا ويمر بمرحلة صعبة بسبب أدائه الضعيف ونتائجه هذا الموسم، حيث خاض 19 مباراة، وفاز بأربع مرات فقط، وتعادل ست مرات، وخسر تسع مرات، وكان أكبر عدد. الهزيمة الأخيرة قادمة ضد النادي.

وسجل الأهلي هدفا نظيفا في اللقاء الأخير ويحاول تعويض أدائه السلبي بالفوز اليوم والابتعاد عن قاع منطقة الهبوط بالكلية، وتنطلق اليوم المواجهة بين فريقي الفتح والحزم استعدادا للأسبوع الواحد والعشرين من الدوري السعودي. في أمسيات القاهرة ومكة المكرمة.

الحزم والفتح

مباراة الحزم المقبلة حاسمة، حيث تقدم ست نقاط لتقدمها على أقرب الفرق في الترتيب، على أرضها، وأمام جمهورها في الرس.

وتتوقع الإدارة أن تسعى للحصول على مزيد من الحوافز لتجنب هذه المباراة وبقية تلك التي تتميز بخصم مباشر، على الرغم من وجود قائمة داخلية للجوائز للفوز في كل مباراة أو سلسلة من المباريات.

القنوات الناقلة لمباراة الحزم والفتح

الجدير بالذكر أنه بعد خسارته أمام الرائد في دور ال16 للدوري، فاجأت إدارة الفتح الكثيرين بإقالة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، لكن نتائج الفريق لم تتحسن واستمر الفريق في التراجع في الترتيب رغم تأخره.

وراهنوا على خبرة وقدرات المدرب دونيس، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الذين تم جلبهم خلال فترة التسجيل الشتوية، بقيادة البرازيلي بيتروس.

الآن وبالجدول التالي حدد موعد مباراة الفتح والحزم. سنعرض لك بطاقة مباراة الفريقين:

الفتح × الحزم

بطولة الدوري السعودي.

التاريخ والوقت: 18 فبراير 2022,15:00 مساءً. توقيت القاهرة.

ملعب نادي الحزم هو المكان.

قنوات العرض: SSC HD.