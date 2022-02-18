مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على صفيح ساخن تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والهلال

مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة الخرطوم، من أهم المواعيد التي يبحث عنها عشاق الفريقين في السودان ومصر، المباراة الأزمة والتي قام الهلال السوداني بسببها بشكوى الأهلي والكاف إلي المحكمة الرياضية الدولية، لعدم السماح له بدخول الجماهير اللقاء، بعد أن كان قد حدد 15 ألف مشجع لحضور اللقاء في وقت بداية الأمر.

اللقاء من المقرر أن ينقل عبر قنوات بي إن سبورت القطرية فضائياً، فهي المالك الحصري الوحيد لحقوق بث مباريات دوري الأبطال، ولكن توجد أكثر من قناة مجانية سوف تنقل اللقاء على الهواء مباشراً عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، لذا سنقدم لكم عبر موقعكم ثقفني تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم بدوري أبال أفريقيا حتى يتمكن عشاق الفريقين من متابعة المباراة مجاناً.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني عداد تنازلي

مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم

تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والهلال السوداني

RTS2HD السنغالية : تردد 11900 أستقطاب أفقي ترميز 27500 تصحيح 6/5. قناة RT1 IORTB TV تردد 11881 أستقطاب عمودي معامل ترميز 27500 تصحيح 6/5.

مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

يدخل الأهلي المباراة بهدف الفوز على الهلال لتكون بداية رحلة الدفاع عن اللقب، الذي يحمله النادي من الموسم الماضي، ولكن اللقاء في ظل الأجواء التي سبقت المباراة تدل على أنه لن يكون سهل على أبناء الفانلة الحمراء، الأهلي يدخل اللقاء بنفس تشكيل لقاء الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية، وكانت هناك بعض الأخبار عن تعافي الحارس الأساسي الشناوي، ولكن خوفاً من تجدد الإصابة تقرر أستمرار الحارس على لطفي، الذي أدى أداء جيد في بطولة كأس العالم.

تشكيل الأهلي المتوقع للمباراة

حراسة المرمى : علي لطفي.

خط الدفاع : محمد هاني، علي معلول، محمد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم.

خط الوسط : أحمد عبد القادر، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، عمرو السولية ، ديانج.

خط الهجوم : محمد شريف.

بطاقة مباراة الهلال السوداني ضد الأهلي