نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي اليوم الجمعة في الأسبوع الحادي والعشرون وترقب نتائج الفيصلي ضد الرائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم ترتيب الدوري السعودي اليوم الجمعة في الأسبوع الحادي والعشرون في دوري الأمير محمد بن سلمان، وسط حالة من الترقب لنتائج مباريات اليوم وخاصة مبارتي الحزم والفتح في الرابعة عصرا بتوقيت السعودية وكذلك مباراة الفيصلي والرائد والتي تقام في السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

ترتيب الدوري السعودي اليوم

ننشر لكم جدول ترتيب الدوري السعودي اليوم بشكل متجدد.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 20 15 3 2 10 14:42 28 48 2 النصر 21 13 2 6 9 24:39 15 41 3 الشباب 21 11 7 3 9 26:38 12 40 4 الهلال 18 9 7 2 12 20:34 14 34 5 ضمك 20 8 6 6 10 28:25 -3 30 6 أبها 20 8 4 8 10 30:21 -9 28 7 الفيحاء 20 6 9 5 10 15:17 2 27 8 الأهلي 21 5 10 6 9 26:25 -1 25 9 الرائد 20 7 4 9 10 31:26 -5 25 10 التعاون 21 5 7 9 9 37:34 -3 22 11 الطائي 20 7 1 12 10 34:20 -14 22 12 الإتفاق 19 4 8 7 11 31:25 -6 20 13 الفيصلي 19 4 8 7 11 26:20 -6 20 14 الباطن 21 4 7 10 9 30:21 -9 19 15 الفتح 19 4 6 9 11 27:23 -4 18 16 الحزم 20 3 5 12 10 26:15 -11 14

نتائج مباريات الدوري السعودي في الأسبوع الحادي والعشرون

كان النصر قد نجح في الفوز على الباطن بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في المقابل حقق التعاون تعادلا مع الاتحاد بهدف لكل فريق، وتعادل الأهلي السعودي مع الفيحاء، فيما نجح الهلال السعودي في الفوز على الشباب بخمسة أهداف نظيفة خاصة بعد تغيير المدير الفني للهلال السعودي بعد الهزيمة الثقيلة للهلال أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

كانت تقارير قد تحدثت عن إقتراب النصر السعودي مع إبرام تعاقد مع محمد أبو جبل، حارس الزمالك الحالي وذلك في الصيف المقبل وذلك بعدما اقترب محمد أبو جبل من إنهاء تعاقده مع الزمالك حيث يمكنه التعاقد في الصيف المقبل لأي فريق دون الرجوع للزمالك وسط حالة من الصعوبة تواجه الزمالك نظرا لإيقاف القيد لفترتين وهو الأمر الذي يجعل فقدان أي لاعب سواء على سبيل الإصابة أو على سبيل الإعارة أو البيع.

الهلال يحقق فوز كبير على الشباب

كان الهلال السعودي قد حقق فوز كبير على الشباب بخمسة أهداف نظيفة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في الجولة الحادية والعشرون في الدوري السعودي للمحترفين.

كان التعاون قد أوقف سلسلة الإنتصارات المتتالية للإتحاد بعدما تعادل معه الخميس بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله في منافسات الجولة الحادية والعشرون لدوري المحترفين السعودي.

ترقب نتائج اليوم في الدوري السعودي

يذكر أن اليوم ستقام مبارتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث تقام اليوم مباراة الحزم والفتح في الرابعة مساء، وتقام مباراة الفيصلي والرائد في السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية في مباريات الدوري السعودي وسط محاولات من الحزم والفتح والفيصلي والرائد لتحقيق الفوز.