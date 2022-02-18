“صراع البقاء” موعد مباراة الحزم والفتح في الجولة 21 من الدوري السعودي وترتيب جدول الدوري

موعد مباراة الحزم والفتح في اليوم الثاني من مباريات الجولة 21، من عمر مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مباراة هامة لجماهير الناديين الذين يصارعان من أجل البقاء في دوري النجوم والشهرة، مباراة اليوم يدخلها الفريقين بهدف مشترك وهو الفوز التعادل يضر بكليهما، فهما أصحاب المركز الأخير وقبل الأخير، وأي نقطة يخسرها كلاً منهما تقربه خطوة للهبوط لدوري الدرجة الأولى، لذا من المتوقع أن تكون مباراة بها ندية كبيرة من الفريقين.

موعد مباراة الحزم والفتح اليوم

يدخل الحزم صاحب الأرض والجمهور اللقاء وعينه على الثلاث نقاط، حتى يقترب من نادي الفتح صاحب المركز قبل الأخير، منافسة اليوم قبل اللقاء الحزم رصيده 14 نقطة من لعب 20 مباراة، حقق الفوز فيهما في 3 مباريات فقط كانت مباراة منهم ضد نادي الفتح منافسة اليوم، بينما حضر التعادل في 5 مباريات وتلقى الفريق الخسارة في 12 مباراة، سجل لاعبوه 15 هدف واستقبلت شباكه 26 هدف، ويأمل في تحقيق الفوز اليوم ليبقي أمل البقاء في دوري المحترفين.

عداد تنازلي لموعد اللقاء بين الحزم والفتح

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 20 15 3 2 10 14:42 28 48 2 النصر 21 13 2 6 9 24:39 15 41 3 الشباب 21 11 7 3 9 26:38 12 40 4 الهلال 18 9 7 2 12 20:34 14 34 5 ضمك 20 8 6 6 10 28:25 -3 30 6 أبها 20 8 4 8 10 30:21 -9 28 7 الفيحاء 20 6 9 5 10 15:17 2 27 8 الأهلي 21 5 10 6 9 26:25 -1 25 9 الرائد 20 7 4 9 10 31:26 -5 25 10 التعاون 21 5 7 9 9 37:34 -3 22 11 الطائي 20 7 1 12 10 34:20 -14 22 12 الإتفاق 19 4 8 7 11 31:25 -6 20 13 الفيصلي 19 4 8 7 11 26:20 -6 20 14 الباطن 21 4 7 10 9 30:21 -9 19 15 الفتح 19 4 6 9 11 27:23 -4 18 16 الحزم 20 3 5 12 10 26:15 -11 14

مباراة الحزم ضد الفتح في الدوري السعودي

الفريق الضيف اليوم يعلم أنه في حالة خسارته سوف يقترب منه الحزم، ويصبح الفارق نقطة واحدة وهو ما سوف يزيد موقفه تعقيداً، فالفريق قبل اللقاء في المركز أل 15 برصيد 18 نقطة، جمعها من لعب 19 مباراة وله مباراة مؤجلة مع الهلال، حقق الفتح الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 6 وخسر في 11 مباراة، سجل لاعبوه 23 هدف واستقبلت شباكه 27 هدف.

موعد مباراة الحزم والفتح والقناة الناقلة

13.00 : الواحدة ظهراً بالتوقيت العالمي.

14.00 : الثانية مساءً بتوقيت دول المغرب العربي تونس، الجزائر، المغرب.

15.00 : بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

16.00 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، الكويت، اليمن. دولة فلسطين

17.00 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

بطاقة مباراة الحزم ضد الفتح