تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 18 فبراير مواعيد المباريات والقنوات الناقلة ومعلقي المباريات

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق اليوم الجمعة 18 فبراير علي مستوى كرة القدم في الكثير من المنافسات على المستوى الإفريقي والعربي والأوروبي ، وحيث يهمنا تقديم جدول بمباريات اليوم الجمعة 18 فبراير لمتابع موقع مصر فايف، للتعرف على المباريات التي يريد متابعتها ومشاهدتها، وعلى المستوي الإفريقي منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بـ 3 مباريات، وعلى المستوى الأوروبي مباريات الدوريات الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني والتركي والبرتغالي لكرة القدم، ومباريات الدوري السعودي لكرة القدم الأسبوع الحادي والعشرين. مباريات اليوم الجمعة 18 فبراير دوري أبطال أفريقيا – الجولة الثانية من دور المجموعات طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة الأهلي المصري ضد الهلال السوداني الجمعة 18 فبراير 2022 3:00 بتوقيت القاهرة بي إن سبورت HD3 حفيظ دراجي وفاق سطيف الجزائري ضد الرجاء المغربي الجمعة 18 فبراير 2022 9:00 بتوقيت القاهرة بي إن سبورت HD3 عصام الشوالي أمازولو ضد حوريا كوناكري الجمعة 18 فبراير 2022 9:00 بتوقيت القاهرة غير مدرج غير مدرج مباريات اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم – الجولة الخامسة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة إلتشي ضد رايو فاييكانو الجمعة 18 فبراير 2022 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت سبورت hd1 ملعب إلتشي مباريات اليوم في الدوري السعودي لكرة القدم – الجولة الحادية والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة الحزم ضد الفتح الجمعة 18 فبراير 2022 03:00 مساءا بتوقيت القاهرة SSC SPORT 1HD ملعب الحزم الفيصلي ضد الرائد الجمعة 18 فبراير 2022 05:30 مساءا بتوقيت القاهرة SSC SPORT 3HD ملعب الفيصلي مباريات اليوم في الدوري التركي لكرة القدم – الجولة السادسة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة ريزه سبور ضد إسطنبول باشاكشهر الجمعة 18 فبراير 2022 07:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت ملعب ريزة سبور قونيا سبور ضد قاسم باشا الجمعة 18 فبراير 2022 07:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبوت ملعب أضنة دمير سبور مباريات اليوم في الدوري الإيطالي لكرة القدم – الجولة السادسة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة ملعب المباراة يوفنتوس ضد تورينو الجمعة 18 فبراير 2022 09:45 ظهرا بتوقيت القاهرة قناة يوتيوب الدوري الإيطالي فهد العتيبي ملعب تورينو مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم – الجولة الخامسة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة ليل ضد ميتز الجمعة 18 فبراير 2022 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت HD2 ملعب ليل مباريات الدوري البرتغالي لكرة القدم – الجولة الثانية والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة بوافيستا ضد بنفيكا الجمعة 18 فبراير 2022 10:15 مساءا بتوقيت القاهرة غير مدرج عربيا ملعب بوافيستا مباريات الدوري الألماني لكرة القدم – الجولة الثالثة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة ماينز ضد بايرن ليفركوزن الجمعة 18 فبراير 2022 10:30 مساءا بتوقيت القاهرة قناة ZED الألمانية ملعب ماينز

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