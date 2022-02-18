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انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 18 فبراير مواعيد المباريات والقنوات الناقلة ومعلقي المباريات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق اليوم الجمعة 18 فبراير علي مستوى كرة القدم في الكثير من المنافسات على المستوى الإفريقي والعربي والأوروبي ، وحيث يهمنا تقديم جدول بمباريات اليوم الجمعة 18 فبراير لمتابع موقع مصر فايف، للتعرف على المباريات التي يريد متابعتها ومشاهدتها، وعلى المستوي الإفريقي منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بـ 3 مباريات، وعلى المستوى الأوروبي مباريات الدوريات الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني والتركي والبرتغالي لكرة القدم، ومباريات الدوري السعودي لكرة القدم الأسبوع الحادي والعشرين.
مباريات اليوم الجمعة 18 فبراير دوري أبطال أفريقيا – الجولة الثانية من دور المجموعات
|طرفي المباراة
|موعد المباراة
|توقيت المباراة
|القناة الناقلة
|معلق المباراة
|الأهلي المصري ضد الهلال السوداني
|الجمعة 18 فبراير 2022
|3:00 بتوقيت القاهرة
|بي إن سبورت HD3
|حفيظ دراجي
|وفاق سطيف الجزائري ضد الرجاء المغربي
|الجمعة 18 فبراير 2022
|9:00 بتوقيت القاهرة
|بي إن سبورت HD3
|عصام الشوالي
|أمازولو ضد حوريا كوناكري
|الجمعة 18 فبراير 2022
|9:00 بتوقيت القاهرة
|غير مدرج
|غير مدرج
مباريات اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم – الجولة الخامسة والعشرين
|طرفي المباراة
|موعد المباراة
|توقيت المباراة
|القناة الناقلة
|ملعب المباراة
|إلتشي ضد رايو فاييكانو
|الجمعة 18 فبراير 2022
|10:00 مساءا بتوقيت القاهرة
|بي إن سبورت سبورت hd1
|ملعب إلتشي
مباريات اليوم في الدوري السعودي لكرة القدم – الجولة الحادية والعشرين
|طرفي المباراة
|موعد المباراة
|توقيت المباراة
|القناة الناقلة
|ملعب المباراة
|الحزم ضد الفتح
|الجمعة 18 فبراير 2022
|03:00 مساءا بتوقيت القاهرة
|SSC SPORT 1HD
|ملعب الحزم
|الفيصلي ضد الرائد
|الجمعة 18 فبراير 2022
|05:30 مساءا بتوقيت القاهرة
|SSC SPORT 3HD
|ملعب الفيصلي
مباريات اليوم في الدوري التركي لكرة القدم – الجولة السادسة والعشرين
|طرفي المباراة
|موعد المباراة
|توقيت المباراة
|القناة الناقلة
|ملعب المباراة
|ريزه سبور ضد إسطنبول باشاكشهر
|الجمعة 18 فبراير 2022
|07:00 مساءا بتوقيت القاهرة
|بي إن سبورت
|ملعب ريزة سبور
|قونيا سبور ضد قاسم باشا
|الجمعة 18 فبراير 2022
|07:00 مساءا بتوقيت القاهرة
|بي إن سبوت
|ملعب أضنة دمير سبور
مباريات اليوم في الدوري الإيطالي لكرة القدم – الجولة السادسة والعشرين
|طرفي المباراة
|موعد المباراة
|توقيت المباراة
|القناة الناقلة
|معلق المباراة
|ملعب المباراة
|يوفنتوس ضد تورينو
|الجمعة 18 فبراير 2022
|09:45 ظهرا بتوقيت القاهرة
|قناة يوتيوب الدوري الإيطالي
|فهد العتيبي
|ملعب تورينو
مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم – الجولة الخامسة والعشرين
|طرفي المباراة
|موعد المباراة
|توقيت المباراة
|القناة الناقلة
|ملعب المباراة
|ليل ضد ميتز
|الجمعة 18 فبراير 2022
|10:00 مساءا بتوقيت القاهرة
|بي إن سبورت HD2
|ملعب ليل
مباريات الدوري البرتغالي لكرة القدم – الجولة الثانية والعشرين
|طرفي المباراة
|موعد المباراة
|توقيت المباراة
|القناة الناقلة
|ملعب المباراة
|بوافيستا ضد بنفيكا
|الجمعة 18 فبراير 2022
|10:15 مساءا بتوقيت القاهرة
|غير مدرج عربيا
|ملعب بوافيستا
مباريات الدوري الألماني لكرة القدم – الجولة الثالثة والعشرين
|طرفي المباراة
|موعد المباراة
|توقيت المباراة
|القناة الناقلة
|ملعب المباراة
|ماينز ضد بايرن ليفركوزن
|الجمعة 18 فبراير 2022
|10:30 مساءا بتوقيت القاهرة
|قناة ZED الألمانية
|ملعب ماينز
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فاطمة نصر
محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو
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