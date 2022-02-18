“مباشراً” موعد مباراة الفيصلي والرائد في الجولة 21 اليوم الجمعة 2022/02/18 والقنوات الناقلة والترتيب

موعد مباراة الفيصلي والرائد اليوم، في الدوري حيث يستقبل نادي الفيصلي نظيره نادي الرائد اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضة، في إطار مباريات الأسبوع 21 من الدوري السعودي للمحترفين، اللقاء الذي يسبقه مباراة الحزم والفتح المباراة يدخلها الفريقين بهدف مشترك واحد، وهو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، خاصاً أصحاب الأرض فريق الفيصلي الذي يوجد في منطقة الخطر في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، ويسعى للدخول في المنطقة الدافئة.

كانت نتيجة الدور الأول بين الفريقين هي التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ومن غرائب لقاءات الفريقين هي أن الفيصلي في أخر 8 مباريات جمعت الفريقين، يكون الفوز من نصيب الفريق الضيف على الفريق صاحب الأرض، فقد فاز الفريق الضيف في مباراتين وكان التعادل حاضر في مباراة، ولم يفز صاحب الأرض سوى في مباراة واحدة، وهو نفس الحال بالنسبة لفريق الرائد.

عداد تنازلي لموعد مباراة الفيصلي والرائد اليوم

موعد مباراة الفيصلي والرائد في الدوري

15.30 : الثالثة والنصف مساءً بتوقيت غرينتش.

16.30 : الرابعة والنصف بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

17.30 : الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

18.30 : بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، الكويت، البحرين، اليمن.

19.30 : مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 20 15 3 2 10 14:42 28 48 2 النصر 21 13 2 6 9 24:39 15 41 3 الشباب 21 11 7 3 9 26:38 12 40 4 الهلال 18 9 7 2 12 20:34 14 34 5 ضمك 20 8 6 6 10 28:25 -3 30 6 أبها 20 8 4 8 10 30:21 -9 28 7 الفيحاء 20 6 9 5 10 15:17 2 27 8 الأهلي 21 5 10 6 9 26:25 -1 25 9 الرائد 20 7 4 9 10 31:26 -5 25 10 التعاون 21 5 7 9 9 37:34 -3 22 11 الطائي 20 7 1 12 10 34:20 -14 22 12 الإتفاق 19 4 8 7 11 31:25 -6 20 13 الفيصلي 19 4 8 7 11 26:20 -6 20 14 الباطن 21 4 7 10 9 30:21 -9 19 15 الفتح 19 4 6 9 11 27:23 -4 18 16 الحزم 20 3 5 12 10 26:15 -11 14

موعد مباراة الفيصلي والرائد الجولة 21

يدخل صاحب الأرض والجمهور فريق الفيصلي المباراة وهو في المركز 13 برصيد 20 نقطة، جمعهم من لعب 19 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 8 وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 20 هدف وسكنت شباكه 26 هدف، بينما منافسة اليوم فريق الرائد فهو قبل اللقاء في المركز أل 9 برصيد 25 نقطة، من لعب 20 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 9 مباريات، سجل لاعبوه 26 هدف وسكنت شباكه 31 هدف.

القناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل جميع مباريات دوري المحترفين السعودي عبر قنوات SSC السعودية، ومباراة اليوم تذاع على شاشة قناة SSC HD 5، ويعلق عليها المعلق السعودي خالد المديفر.

بطاقة اللقاء