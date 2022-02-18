تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المصري القادمة بالدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا

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محمد سياف - ابو ظبي - في إطار حالة الشغف التي تسود من جماهير النادي الأهلي المصري العريق للعرف ومتابعة مباريات النادي خلال الفترة القادمة التي يصاحبها ضغط شديد في المباريات خلال الفترة المقبلة، خاصة خلال أشهر فبراير ثم مارس مارس وأبريل، ومن خلال موقع مصر فايف نوضح جدول المباريات القادمة للنادي الأهلي بالدوري المصري ودوري أبطال افريقيا ومباراتي مصر ضد السنغال التي يصاحبه إيقاف للدوري المصري لكرة القدم. جدول المباريات القادمه للنادي الأهلي المصري في مختلف البطولات أولا: مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم الاهلي الهلال السوداني

الجمعه 18 فبراير – الساعة 3 عصرا – ملعب الجوهرة الزرقاء

الجمعه 18 فبراير – الساعة 3 عصرا – ملعب الجوهرة الزرقاء الاهلي صنداونز

السبت 26 فبراير – الساعة 9 م – ملعب الاهلي we السلام

السبت 26 فبراير – الساعة 9 م – ملعب الاهلي we السلام الاهلي المريخ السوداني

السبت 5 مارس الساعة 9 م – ملعب الاهلي we السلام

السبت 5 مارس الساعة 9 م – ملعب الاهلي we السلام الاهلي صنداونز

11 او 12 مارس – جنوب افريقيا

11 او 12 مارس – جنوب افريقيا الاهلي الهلال السوداني

1 او 2 ابريل الساعة 9 م – ملعب الاهلي we السلام

1 او 2 ابريل الساعة 9 م – ملعب الاهلي we السلام الاهلي المريخ السوداني

18 او 19 مارس – ملعب الاهلي we السلام دور الـ 8 بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم الذهاب 15 او 16 ابريل

الاياب 22 او 23 ابريل ثانيا: مباريات الأهلي في الدوري المصري لكرة القدم الأهلي ضد مصر المقاصه

الثلاثاء 22 فبراير – الساعة 8 م – ملعب الاهلي we السلام

الثلاثاء 22 فبراير – الساعة 8 م – ملعب الاهلي we السلام الاهلي فاركو

الثلاثاء 1 مارس 8 م الاسكندريه

الثلاثاء 1 مارس 8 م الاسكندريه الأهلي ضد بيراميدز

الثلاثاء 8 مارس 8 م الاهلي we السلام

الثلاثاء 8 مارس 8 م الاهلي we السلام الاهلي الاتحاد السكندري

الاربعاء 6 ابريل 9:30 م الاهلي we السلام

الاربعاء 6 ابريل 9:30 م الاهلي we السلام الاهلي المصري

السبت 9 ابريل 9:30 م ملعب برج العرب

السبت 9 ابريل 9:30 م ملعب برج العرب الاهلي ايسترن كومباني

الثلاثاء 12 ابريل الساعة 9:30 م ملعب الاهلي we السلام

الثلاثاء 12 ابريل الساعة 9:30 م ملعب الاهلي we السلام الاهلي انبي

الثلاثاء 19 ابريل الساعة 9:30 م ملعب المقاولون العرب

الثلاثاء 19 ابريل الساعة 9:30 م ملعب المقاولون العرب الاهلي طلائع الجيش

الاربعاء 27 ابريل الساعة 9:30 م ملعب الاهلي we السلام ثالثا: مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم أمام السنغال مصر السنغال 23 مارس 2022 المقبل بالقاهرة

السنغال مصر 29 مارس 2022 المقبل بالسنغال

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