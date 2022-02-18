انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا اليوم.. تعرف على التشكيل المتوقع والقناة الناقلة والمعلق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف اليوم الجمعة فريق الهلال السوداني شقيقه فريق الأهلي المصري على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن المرحلة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا “المجموعة الأولى”، التي تضم فرق المريخ والهلال السودانين، وصن داونز بطل جنوب أفريقيا، والأهلي بطل مصر.

وفي هذا الشأن أقيمت مباراة واحدة في تلك المجموعة الأولي بين فريقي صنداونز بطل جنوب أفريقيا ضد الهلال السوداني، وإنتهت بهزيمة الهلال السوداني بهدف دون رد، والمباراة الثانية تأجلت بين الأهلي المصري والمريخ السوداني إلى يوم 5 مارس المقبل، وكان من المقرر إقامتها على ملعب الأهلي we السلام، بسبب مشاركة النادي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا بدولة الإمارات، وتوج من خلالها الفريق الأحمر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

يذكر أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم أرسل خطابا إلى نادي الهلال السوداني، تضمن إقامة مباراة الأهلي والهلال السوداني بدون جماهير لأسباب أمنية، وحرصا على سلامة الجميع، وهو ما رفضه الفريق السوداني وهدد باللجوء للفيفا، كان الإتحاد المصري لكرة القدم قد أكد أنه المتسبب في لعب المباراة بدون جماهير، لكن الجانب السوداني يؤكد لأسباب أمنية داخلية.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي خلال مباراة الهلال السوداني

حراسة المرمى: على لطفي

خط الدفاع: على معلول – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – أليو ديانج

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر – محمد شريف

بدلاء فريق النادي الأهلي

مصطفى شوبير – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمود وحيد – كريم فؤاد – حسام حسن – لويس ميكسوني – حسين الشحات – محمد مجدي قفشة – وليد سليمان

بطاقة مباراة الأهلي والهلال السوداني – الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا