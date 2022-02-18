تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المصري القادمة بالدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا

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محمد سياف - ابو ظبي - قام الإتحاد المصري لكرة القدم بإعلان جدول الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، وما يتخلله من إيقاف الدوري المصري بسبب الإستعداد لمباراتي “منتخب السنغال مع منتخب مصر” المقرر إقامتها من الإتحاد الدولي لكرة القدم خلاي يومي 25 و 28 من شهر مارس الجاري.

وفي هذا الشأن فيما يخص جماهير وعشاق القلعة البيضاء الذين يرغبون في معرفة مباريات نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، سنبين عبر موقع مصر فايف جدول بمباريات الزمالك على المستوى المحلي “الدوري المصري لكرة القدم”، وعلى المستوي الإفريقي ” دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم”.

جدول مباريات الزمالك المصري في مختلف البطولات

مباريات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم

ساغرادا اسبيرانسا ضد الزمالك – السبت 19 فبراير – الساعة 6 مساءا – أنجولا

الوداد البيضاوي المغربي ضد الزمالك – الجمعة 25 فبراير – ملعب محمد الخامس بالمغرب

الزمالك ضد الوداد البيضاوي المغربي – 11 مارس – ستاد القاهرة الدولي

بتروأتلتيكوم الأنجولي ضد الزمالك المصري – 18 مارس – أنجولا

الزمالك ضد ساغرادا اسبيرانسا – 1 أبريل – ستاد القاهرة الدولي

دور الـ8 الذهاب 15 أو 16 أبريل في حالة التأهل من دور المجموعات

دور الـ8 الإياب 15 أو 16 أبريل في حالة التأهل من دور المجموعات

مباريات الزمالك القادمة في الدوري المصري لكرة القدم

الزمالك ضد فيوتشر – 2 مارس – الساعة 8 مساءا – ستاد القاهرة الدولي

الزمالك ضد الجونة – 8 مارس – الساعة 8 مساءا – ستاد القاهرة الدولي

بيراميدز ضد الزمالك – 6 أبريل – الساعة 9:30 مساءا – ستاد الدفاع الجوي

مصر المقاصة ضد الزمالك – 9 أبريل – الساعة 9:30 مساءا – ستاد السويس

الزمالك ضد فاركو – 12 أبريل – الساعة 9:30 مساءا – ستاد القاهرة الدولي

الإتحاد السكندري ضد الزمالك – 19 أبريل – الساعة 9:30 مساءا – ستاد الإسكندرية

مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم أمام السنغال