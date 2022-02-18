موعد مباراة الزمالك وساغرادا إسبيرانسا والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف نادى ساغرادا إسبيرانسا نادى الزمالك على أرضه ضمن منافسات الجولة الثانية في مباريات دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا، حيث يشارك النادي الزمالك فى المجموعة الرابعة والذي يقع في مجموعته الوداد وبترو اتليتكو وبالإضافة إلى ساغرادا إسبيرانسا.

موعد مباراة الزمالك وساغرادا إسبيرانسا

يلتقى فريق الزمالك فى السادسة مساء السبت مع ساغرادا إسبيرانسا على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية.

كان نادي الزمالك قد تعادل في المباراة الافتتاحية أمام بترو اتليتكو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، بينما خسر فريق ساغرادا إسبيرانسا في مباراته الافتتاحية أمام الوداد المغربي والتي كانت خارج ملعبه.

ووصلت بعثه فريق الزمالك إلى انجولا مساء الأمس، حيث يترأس البعثة الكابتن جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساغرادا إسبيرانسا

من المقرر بث مباراة الزمالك وساغرادا إسبيرانسا على قناة بي ان سبورت القطرية وذلك الساعة السادسة بتوقيت مصر وفلسطين والسودان، الساعة السابعة بتوقيت السعودية والعراق وقطر والكويت.

التشكيل المتوقع لنادى الزمالك

اختار الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون القائمة التي ستخوض المباراة واليي تضم كل من:

حارس المرمى: محمد أبو جبل.

خطوط الدفاع: أحمد فتوح \ محمود حمدي الونش \ محمد عبد الغني \ حمزة المثلوثي.

لاعب وسط: إمام عاشور \ ماجد هاني \ محمد أونجم \ أشرف بن شرقي \ أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك قد هزم أمام سموحه 2-0 خلال المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي على استاد برج العرب بالاسكندرية، والتي كانت ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري المصري.