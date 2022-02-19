تعرف على مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الانجليزي و دوري أبطال أوروبا

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محمد سياف - ابو ظبي - تعرف على مواعيد مباريات ليفربول محليا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وكأس الرابطة الإنجليزية، وعلي المستوي القاري في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022 والتي سنتعرف عليها من خلال هذا التقرير. تعرف على مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الانجليزي لكرة القدم ليفربول ضد نوريتش – 19/2/2022 – الملعب انفليد – الساعة 5 مساء ليفربول ضد ليدز يونايتد – 23/2/2022 – الملعب انفليد – الساعة 9:45 مساء ليفربول ضد ارسنال – 26/2/2022 – الملعب انفليد – الساعة 5 مساء – وقد تم تأجليها كأس الرابطة الانجليزية ليفربول ضد وست هام يونايتد – 5/3/2022 – الملعب انفليد – الساعة 7:30 مساء ليفربول ضد برايتون – 12/3/2022 – الملعب فالمر – الساعة 2:30 مساء ليفربول ضد مانشستر يونايتد – 20/3/2022 – الملعب انفليد – الساعة 6:30 مساء ليفربول ضد واتفورد – 2/4/2022 – الملعب انفليد – الساعة 4:00 مساء ليفربول ضد مانشستر سيتى – 9/4/2022 – الملعب انفليد – الساعة 4:00 مساء ليفربول ضد استون فيلا – 16/4/2022 – الملعب نفليد – الساعة 4:00 مساء ليفربول ضد ايفرتون – 23/4/2022 – الملعب انفليد – الساعة 4:00 مساء ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد- 30/4/2022 – الملعب انفليد – الساعة 4:00 مساء ليفربول ضد توتنهام- 7/5/2022 – الملعب انفليد – الساعة 4:00 مساء ليفربول ضد ساوثهامبتون- 17/5/2022 – الملعب انفليد – الساعة 4 مساء ليفربول ضد ولفرهامبتون – 22/5/2022 – الملعب انفليد – الساعة 5 مساء مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليفربول ضد انترميلان – 8/3/2022 – الملعب انفليد – دور الـ 16 الاياب – الساعة 10 مساء مواعيد مباريات ليفربول في كأس الرابطة الانجليزية لكرة القدم ليفربول ضد تشيلسى – 27/2/2022 – الملعب ويمبلى – الساعة 6:30 مساء ليفربول ضد توريتش سيتى – 2/3/2022 – الملعب انفليد – الساعة 10:15 مساء

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