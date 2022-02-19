عودة لكامل الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري في ملاعب إسبانيا

قالت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا دارياس، إن السلطات الصحية قررت السماح لملاعب كرة القدم وغيرها من الساحات الرياضية بالعودة إلى العمل بكامل طاقتها.

وشددت دارياس على أن القواعد التي تجعل الكمامات إلزامية في جميع الأحداث الرياضية، في الداخل والخارج على حد سواء، لا تزال سارية، بالإضافة إلى حظر التدخين وتناول الطعام والمشروبات.

وكانت إسبانيا، أغلقت ملاعبها لكرة القدم أمام الجمهور الموسم الماضي، وبدأت هذه الحملة بتخفيض الطاقة الاستيعابية للملاعب إلى 60 بالمائة، قبل أن تسمح بتشغيل الملاعب بكامل طاقتها الاستيعابية في أكتوبر الماضي، ثم تراجعت لتجعلها 75 بالمائة أواخر ديسمبر عندما تسببت سلالة أوميكرون الأكثر عدوى في ارتفاع شديد بعدد الإصابات.

المصدر: وكالات