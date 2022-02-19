أبرز مواجهات اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق اليوم السبت 19 فبراير اليوم الثاني من مواجهات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وأقيمت أمس الجمعة 3 مواجهات، وتعادل من خلالها فريقي الهلال السوداني والأهلي المصري سلبيا 0-0، وعاد الرجاء المغربي بفوز ثمين من الجزائر بهدف نظيف على فريق وفاق سطيف، وفاز فريق أمازلو على حوريا كوناكري الغيني بهدف دون رد.

مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

المباراة الأولي: المريخ السوداني يستضيف ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

وتقام اليوم السبت في الثالثة عصر بالقاهرة وعلى ملعب الأهلي WE السلام، مواجهة المريخ السوداني ضد ماميلودي صنداونز في الجولة الثانية من المجموعة الأولي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، كان ماميلودي صنداونز قد تغلب على الهلال السوداني بهدف دون رد، وتأجل لقاء المريخ السوداني ضد الأهلي المصري لإرتباط الأخير بالمشاركة في كأس العالم للأندية، وتقام المباراة في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت HD4 بتعليق سوار الذهب.

المباراة الثانية: بترو أتلتيكوم الأنجولي ضد الوداد المغربي

ويستضيف فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي نظيره الوداد المغربي بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة، كان الفريق الأنجولي قد تعادل من الزمالك بالقاهرة 2-2 بالجولة الأولى، وحقق الوداد المغربي فوزا كبيرا على ساجرادا بنتيجة 3-0 في المغرب، وتقام المباراة في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت HD4 بتعليق جواد بده.

المباراة الثالثة: جوانينج جالاكسي ضد النجم الساحلي التونسي

ويستضيف فريق جوانينج جالاكسي نظيره النجم الساحلي التونسي بالجولة الثانية للمجموعة الثانية، ويسعى الفريقان للفوز بالمباراة، للحفاظ على آمالهم في بلوغ الدور الثاني وتقام المباراة في الساعة السادسة عصرا بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت HD4، بتعليق نوفل باشي.

المباراة الرابعة: ساجرادا الأنجولي ضد الزمالك المصري

ويستضيف فريق ساجرادا الأنجولي نظيره الزمالك المصري بالجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويسعى الفريقان للفوز بالمباراة، للحفاظ على آمالهم في بلوغ الدور الثاني، خاصة بعد الهزيمة الأولي لفريق ساجرادا الأنجولي من الوداد المغربي، والتعادل المخيب لنادي الزمالك بالقاهرة أمام بيترو أتلتيكوم، وتقام مباراة الزمالك وساغرادا إسبيرانسا في الساعة السادسة عصرا بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت HD3، بتعليق عصام الشوالي.

المباراة الخامسة: شباب بلوزداد ضد الترجي التونسي

وتختتم مساء اليوم مواجهات الجولة الثانية بمواجهه عربية بين شباب بلوزداد الجزائري ضد الترجي الرياضي التونسي، ويسعى الفريق الجزائري إلى إستغلال عامل الأرض وتحقيق الفوز الأول،، بعد تعادل رائع مع النجم الساحلي بتونس، ويأمل الترجي في تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد فوز كبيرى بأربعة أهداف نظيفة على فريق جوانينج جالاكسي، وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت HD3، بتعليق على محمد على.