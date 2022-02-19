موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بالدوري الانجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل

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محمد سياف - ابو ظبي - نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز والتي تقام اليوم السبت على ملعب انفليد معقل الريدز في الجولة الـ 26 من منافسات البريميرليج.

يستقبل ليفربول فريق نوريتش سيتى على ملعبه ويسعر للفوز عليه لمواصله مطاردة مانشستر سيتى، المتصدر برصيد 63 نقطة من 25 مباراة، بفارق 9 نقاط عن ليفربول صاحب الـ 54 نقطة بالمركز الثاني من 24 مباراة، ويبدو أن الصراع حصر بينهما.

وحقق فريق ليفربول 16 انتصار، 6 تعادلات، وهزيمتين، ولم يخسر الليفر آخر 6 مباريات و محققا 5 انتصارات، وتعادل واحد والذي كان أمام تشيلسى بهدفين، وكانت آخر خسارة أمام ليستر ستيى بهدف نظيف.

ويمر نوريتش سيتى بتحسن في نتائجه بعد نصف موسم أول كارثي، حيث تسبب في الوصول إلى المركز الـ 18 برصيد 17 نقطة من 24 مباراة، حيث فاز 4 مباريات، وتعادل 5 مباريات، وفى المقابل 15 هزيمة.

وتحسنت نتائج الفريق في النصف الثاني، حيث حقق انتصارين، وتعادل في مباراة، وهزيمة في آخر 4 جولات حيث كانت آخر هزيمة أمام مانشستر سيتى برباعية نظيفة.

حيث كانت مباراة الفريقين ذهابا والتي قد انتهت بانتصار ليفربول بثلاثية نظيفة، والذي سجل الأهداف كل من دييجو جوتا في الدقيقة الـ 28، وروبرتو فيرمينو في الدقيقة الـ 65، ومحمد صلاح في الدقيقة الـ 74.

موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي

تكون المباراة على ملعب ( انفليد ) يوم السبت الساعة الخامسة بتوقيت مصر والأردن، والساعة السادسة بتوقيت السعودية، والساعه الثامنة بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة بتوقيت تونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي

حيث سيتم بث المباراة عبر شبكه قنوات بى ان سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري الانجليزي، وتنقل المباراة على قناه بى ان سبورت بريميوم 1.

التشكيل المتوقع ليفربول امام نوريتش سيتى

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: كونستانتينوس تسيميكاس – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – ترينت ألكساندر آرنولد

خط الوسط: نابي كيتا – فابينيو – جوردان هندرسون

خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح

التشكيل المتوقع لنوريتش سيتى امام ليفربول