مواجهات ساخنة اليوم بالدوري الإنجليزي تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق اليوم السبت مواجهات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بإقامة 8 مباريات نارية، وتستكمل غدا الأحد باقي مباريات الأسبوع بمواجهتين، وتبدأ منافسات اليوم بمواجهة وست هام يونايتد ضد فريق نيوكاسل يونايتد، وكرستال بالاس ضد تشيلسي، برايتون ضد بيرنلي، أرسنال ضد برينتفورد، ساوثامبتون ضد إيفرتون، ليفربول ضد نوروتش سيتي، ومباراة قمة هذا الأسبوع مانشستر سيتي ضد تونتهام هوتسبير.

مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي

المباراة الأولى: وست هام يونايتد ضد فريق نيوكاسل يونايتد

وتقام المباراة على ملعب وست هام يونايتد في تمام الساعة 2:30 ظهرا على قناة بي إن سبورت بريميوم HD1، وست هام بالمركز 5 برصيد 41 نقطة، وفريق نيوكاسل يونايتد بالمركز 17 برصيد 21 نقطة.

المباراة الثانية: كريستال بالاس ضد تشيلسي

وتقام المباراة على ملعب كريستال بالاس في تمام الساعة 5:00 مساء على قناة بي إن سبورت بريميوم HD2، تشيلسي بالمركز 3 برصيد 47 نقطة، وفريق كريستال بالاس بالمركز 13 برصيد 26 نقطة.

المباراة الثالثة: برايتون ضد بيرنلي

وتقام المباراة على ملعب برايتون في تمام الساعة 5:00 مساء على قناة بي إن سبورت بريميوم HD، برايتون بالمركز 9 برصيد 33 نقطة، وفريق بيرنلي بالمركز 20 برصيد 14 نقطة.

المباراة الرابعة: أستون فيلا ضد واتفورد

وتقام المباراة على ملعب أستون فيلا في تمام الساعة 5:00 مساء على قناة بي إن سبورت إكسترا HD1، أستون فيلا بالمركز 12 برصيد 27 نقطة، وفريق واتفورد بالمركز 19 برصيد 15 نقطة.

المباراة الخامسة: أرسنال وبرينتفورد

وتقام المباراة على ملعب الإمارات في تمام الساعة 5:00 مساء على قناة بي إن سبورت بريميوم HD3، ويقع فريق الأرسنال بالمركز 6 برصيد 39 نقطة، وفريق برينتفورد بالمركز 14 برصيد 24 نقطة.

المباراة السادسة: ساوثهامبتون ضد إيفرتون

وتقام المباراة على ملعب ساوثهامبتون في تمام الساعة 5:00 ظهرا على قناة بي إن سبورت إكسترا HD2، فريق ساثامبتون بالمركز 10 برصيد 29 نقطة، وفريق إيفرتون بالمركز 16 برصيد 22 نقطة.

المباراة الرابعة: ليفربول ضد نوريتش سيتي

وتقام مباراة ليفربول ونوريتش سيتي على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 5:00 مساء على قناة بي إن سبورت بريميوم HD1، ليفربول بالمركز الثاني برصيد 54 نقطة، وفريق نوريتش سيتي بالمركز 18 برصيد 17 نقطة.

المباراة الثامنة: مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير

وتقام المباراة على ملعب الإتحاد في تمام الساعة 07:30 مساء على قناة بي إن سبورت بريميوم HD1، مانشستر سيتي بالمركز 1 برصيد 63 نقطة، وفريق توتنهام هوتسبير بالمركز 8 برصيد 36 نقطة.