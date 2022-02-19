ليفربول يستضيف نوريتش سيتي اليوم بالدوري الإنجليزي موعد المباراة والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - اليوم السبت تقام مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويستضيف فريق ليفربول نظيره فريق نوريتش سيتي على ملعب الأنفيلد بمدينة ليفربول، ويسعي الريدز للفوز بالمباراة للضغط على فريق مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، وتحسبا لمفاجآت نوريتش سيتي بعد الصحوة الأخيرة، أما فريق نوريتش سيتي فيسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية للهروب من مؤخرة الجدول.
موقف الفريقين بالدوري الإنجليزي
وخاض الليفر خلال هذا الموسم 24 مباراة تمكن من الفوز في 16 مباراة، وحقق نتيجة التعادل في 6 مباريات، تعرض للهزيمة في مباراتان، ويملك في رصيده 54 نقطة بالمركز الثاني بجدول الترتيب، ويسبقه في الترتيب فريق مانشستر سيتي على قمة الدوري الإنجليزي، ونجح فريق ليفربول في المبارة الأخيرة من العودة من إيطاليا بنتيجة رائعة أمام إنتر بدوري أبطال أبطال أوروبا، مما يسعى إلى إستغلال نشوة الانتصار أوروبيا بالدوري الإنجليزي محليا.
على الجانب الآخر فريق نوريتش سيتي بعد أن ظل في مؤخرة جدول الترتيب منذ بداية الموسم، إلا أنه خلال الأسابيع الأخيرة تحسن الوضع، وتقدم للمركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة، وخاض فريق نوريتش سيتي 24 مباراة خلال منافسات هذا الموسم، فاز في 4 مباريات فقط، وتعادل في 3 مباريات، ولقى الهزيمة في 14 مباراة، ويأمل في تحقيق مفاجأة اليوم عند مواجهة الليفر في الأنفيلد رغم صعوبة المقابلة.
موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي والقنوات الناقلة بالدوري الإنجليزي
- البطولة: الدوري الإنجليزي – الجولة 26
- موعد المباراة: السبت 19 فبراير 2022
- توقيت المباراة: 5:00 عصرا بتوقيت القاهرة – 6:00 مساءا بتوقيت مكة المكرمة
- القنوات الناقلة: بي إن سبورت بريميوم HD1
- معلق المباراة: خليل البلوشي
- ملعب المبارة: الأنفيلد
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