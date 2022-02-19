نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات الدوري السعودي اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي
يبحث الآلاف من جمهور كرة القدم السعودي عن مباريات الدوري السعودي اليوم السبت الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر للعام الحالي 2022م على محرك البحث الشهير “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي، فمما لاشك فيه أن للدوري السعودي أهمية ومكانة خاصة لدى جمهور كرة القدم العربي خاصة في السنوات القليلة الماضية، فقد تطور الدوري بشكل كبير وملحوظ واستعان بنجوم عرب في معظم أندية فرقه مما انعكس بشكل كبير على أداء المنافسة على بطولة الدوري، ونهتم في موقعنا بشكل يومي عن متابعة أخبار فرق الدوري السعودي للمحترفين ومتابعة أخبار النجوم، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم جميع مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة لها كما وضحنا لكم في مثال سابق موعد مباراة الإتحاد والتعاون، فتابعونا.
مباريات الدوري السعودي اليوم
نلتقي اليوم السبت 19 نوفمبر مع مباريتن من أفضل مباريات الدوري السعودي ضمن مباريات الجولة 21 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الحالي 2021-2022م، ومن الجدير بالذكر أن نادي الضمك سيواجه نظيره أبها ونادي الإتفاق سيواجه نظيره الطائي، ونوضح لكم بطافة تفصيلية للمبارتين كالآتي:
|المباراة
|مباراة ضمك وأبها
|البطولة
|الدوري السعودي للمحترفين
|الموعد والتوقيت
|السبت 19 نوفمبر في تمام الساعة 4:10م بتوقيت مكة المكرمة، و 5:10م بتوقيت أبو ظبي
|الملعب
|مدينة الامير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
|القنوات الناقلة
|قنوات SSC الرياضية
|المباراة
|مباراة الإتفاق والطائي
|البطولة
|الدوري السعودي للمحترفين
|الموعد والتوقيت
|السبت 19 نوفمبر في تمام الساعة 6:10م بتوقيت مكة المكرمة، و7:10م بتوقيت أبو ظبي
|الملعب
|ملعب محمد بن فهد
|القنوات الناقلة
|قنوات SSC الرياضية
مباراة ضمك ضد أبها
يدخل نادي ضمك ونظيره أبها المباراة المرتقبة اليوم بإستعداد كبير حيث يسعى كلا الفريقين إلى الحصول على الثلاث نقاط للمباراة لتحسين ترتيبهما في جدول ترتيب الدوري السعودي، ومن الجدير بالذكر أن نادي ضمك يحتل المركز الخامس برصيد 30 نقطة من لعب 20 مباراة بينما يحتل نادي أبها المركز السادس برصيد 28 نقطة من لعب 20 مباراة أيضاً، ولهذا تُعد هذه المباراة هامة لدى الفريقين على وجه الخصوص.
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