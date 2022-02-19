انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة المصري ومازيمبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يواصل النادي المصري مسيرته في كأس الكونفدرالية الأفريقية ساعيا إلي منصة التتويج باللقب للمرة الأولي في تاريخه، حيث يخوض المصري البورسعيدي مباراة صعبة أمام نادي مازيمبى الكونغولي مساء الأحد 20 فبراير على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويلتقى الفريقان ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم القطن وأوثو ديو الكونغولي.

وكانت نتائج الجولة الأولي قد انتهت بفوز مازيمبى على أوثو ديو 1-0 و تعادل المصرى تعادلا سلبيا مع القطن الكاميرونى.

موعد مباراة المصري ومازيمبي في الكونفدرالية

موعد مباراة المصري ومازيمبى الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر السابعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ومازيمبي في الكونفدرالية

تنقل قنوات بى ان سبورت بطولة الكونفدرالية لموسم 2021-2022، حيث تبث المباراة على قناه بى ان سبورت 3.

جدول ترتيب مجموعة المصري

مازيمبى – 3 نقاط المصرى – نقطه واحده القطن – نقطه واحده اوثو ديو – بدون رصيد

التشكيل المتوقع للمصري أمام مازيمبي

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: أحمد شديد – هيثم العيوني – ياسر حمد – كريم العراقي

وسط الملعب: عمرو موسى – فريد شوقي – محمد عنتر- إلياس الجلاصي – محمد عبد اللطيف «جريندو»

الهجوم: عمرو مرعي

وعلى دكة البدلاء: عصام ثروت – إسلام صلاح – حجاج عويس – أسامة الجزار – ايزي ايميكا – زياد فرج – حسين رجب – أحمد حمودي – أوستن أموتو.