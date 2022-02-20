تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وهدافي الدوري حتى الجولة 26

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محمد سياف - ابو ظبي - انطلقت اليوم منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريميرليج” بـ8 مباريات أبرزها مفاجأة فوز توتنهام هوتسبير على مانشستر سيتي على ملعبه وأمام جماهيره بثلاثة أهداف لهدفين، ورغم الهزيمة يستمر مانشستر سيتي في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة.
ليفربول وتشيلسي يواصلان الضغط على مان سيتي متصدر جدول الدوري الإنجليزي
وحقق فريق ليفربول فوزا هاما على نوريتش سيتي بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي إستضافه ملعب الأنفيلد، ليواصل ليفربول الإحتفاظ بالمركز الثاني برصيد 57 نقطة والضغط المتواصل على مان سيتي المتصدر، وحقق تشيلسي فوزا صعبا على كريستال بالاس بهدف دون رد ليحافظ على المركز الثالث برصيد 50 نقطة.
جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة 26
|الترتيب
|النادي
|المباريات
|فوز
|تعادل
|خسارة
|النقاط
|1
|مانشستر سيتي
|26
|20
|3
|3
|63
|2
|ليفربول
|25
|17
|6
|2
|57
|3
|تشيلسي
|25
|14
|8
|3
|50
|4
|مانشستر يونايتد
|25
|12
|7
|6
|43
|5
|وست هام يونايتد
|26
|12
|6
|8
|42
|6
|الأرسنال
|23
|13
|3
|7
|42
|7
|توتنهام هوتسبير
|23
|12
|3
|8
|39
|8
|وولفرهامبتون
|23
|11
|4
|8
|37
|9
|برايتون
|25
|7
|12
|6
|33
|10
|ساوثامبتون
|25
|7
|11
|7
|32
|11
|ليستر سيتي
|22
|7
|6
|9
|27
|12
|أستون فيلا
|24
|8
|3
|13
|27
|13
|كريستال بالاس
|25
|5
|3
|13
|26
|14
|برينتفورد
|26
|6
|6
|14
|24
|15
|ليدز يونايتد
|23
|5
|8
|10
|23
|16
|إيفرتون
|23
|6
|4
|13
|22
|17
|نيوكاسل
|24
|4
|10
|10
|22
|18
|واتفورد
|24
|5
|3
|16
|18
|19
|بيرنلي
|22
|2
|11
|9
|17
|20
|نورويتش سيتي
|25
|4
|5
|16
|17
أفضل هدافين الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم
- محمد صلاح فريق ليفربول “17 أهداف”
- دييجو جوتا فريق ليفربول “12 أهداف”
- رحيم ستيرلينج فريق مان سيتي “10 أهداف”
- ساديو ماني فريق ليفربول “9 أهداف”
- جيمي فاردي فريق ليستر سيتي “9 أهداف”
- كريستيانو رونالدو فريق مان يونايتد “9 أهداف”
- سون هيونج مين فريق توتنهام هوتسبير “9 أهداف”
- اميل سميث رو فريق الأرسنال “9 أهداف”
- امانويل بونافنتور دنيس فريق واتفورد “9 أهداف”
- رافينها فريق ليدز يونايتد “8 أهداف”
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