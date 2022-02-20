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انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز وزاناكو في كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة والتشكيل والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يسعى فريق بيراميدز المصري إلي تحقيق الفوز على فريق زاناكو الزامبي في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية من أجل الاستمرار في صدراة مجموعته والتي تضم الصفاقسى التونسي وأهلي طرابلس الليبي.
وفاز بيراميدز على أهلي طرابلس بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الأولى، وتصدر مجموعته بـ 3 نقاط بالتساوي مع نادى الصفاقسى التونسي، ويأتي بعدهما الأهلي الليبي وزاناكو بدون رصيد.
موعد مباراة بيراميدز وزاناكو الزامبي
يستضيف فريق زاناكو فريق بيراميدز على استاد الغروب بدولة زامبيا اليوم الأحد 20 فبراير وذلك من الجولة الثانية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وزاناكو الزامبي
ستبث مباراة بيراميدز وزاناكو الزامبي عبر قناة بي إن سبورتس 3 الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تشكيل بيراميدز المتوقع ضد زاناكو
ستكون تشكلية إيهاب جلال المتوقعة كالآتى:
- حراسة المرمى: شريف إكرامي
- خط الدفاع: محمد حمدي – أسامة جلال – أحمد سامي – أحمد فتحي
- خط الوسط: وليد الكرتي – نبيل دونجا – عبدالله السعيد
- خط الهجوم: إسلام عيسى – فاجري لاكاي – إبراهيم عادل
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