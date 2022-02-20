“al taawon vs ittihad” اسعار تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون اليوم 21/2/2022 فى ربع نهائي كأس الملك والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة “al taawon vs ittihad” اسعار تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون اليوم 21/2/2022 فى ربع نهائي كأس الملك 2021-2022 والقنوات الناقلة حجز تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون تعرف على كيفية شراء تذاكر مباراة التعاون ضد الاتحاد في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2021-22.

بعد لقاء الدوري، سيواجه الاتحاد التعاون في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتأهل الاتحاد لهذه الجولة بفوزه على الفاتح في النهائي بفوز دراماتيكي بثلاثة أهداف خارج أرضه.

في المقابل، بلغ التعاون ربع النهائي بفوزه على الطائي في بريدة، والجدير بالذكر أن مباراة الدوري انتهت بالتعادل 1-1، وهو خطأ فدرالي أعاد التفاؤل للشباب وانتصر في مسابقة الدرع الرياضية.

إذا كنت ترغب في مشاهدة المباراة من الملعب، سنكتشف هنا كيفية الشراء وتكلفة تذاكر مباراة الاتحاد ضد التعاون.

رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون

يبحث العديد من المشجعين بالفعل عن تذاكر لمباريات الاتحاد والتعاون، والمتاحة حَالِيًّا للحجز والشراء عبر الإنترنت من خلال مكاني.

ومن المقرر أن تقام مباراة التعاون والاتحاد يوم الخميس المقبل 17 فبراير 2022 على إستاد الملك عبد الله ببريدة، حيث انطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة 6.35 مساءً. بتوقيت السعودية.

ويلعب هذه المباراة نادي الاتحاد السعودي الذي يتصدر حاليا ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة بعد 19 مباراة، في المقابل، يدخل نادي التعاون، المباراة، صاحب المركز 11 في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 21 نقطة بعد 20 مباراة خاضها.

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لجميع المشجعين الذين يرغبون في مشاهدة المباريات من المدرجات، قمنا بإدراج أسعار تذاكر مباراة الدوري السعودي الممتاز بين الاتحاد والتعاون.

مكاني هو أحد المنافذ التي يمكنك من خلالها شراء تذاكر مباراة التعاون، عند دخولك إلى الموقع، ستقوم بتحديد تطابق ثم تسجيل الدخول؛ من هناك، ستحتاج ببساطة إلى اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لحجز تذكرتك.

ما هي تكلفة تذكرة التعاون مقابل الاتحاد؟

اختار نادي التعاون عرض تذاكر مباراته ربع النهائي ضد الاتحاد بسعر ثابت قدره 15 ريالا لجميع الدرجات او من هــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا.

ما موعد مباراة التعاون ضد الاتحاد؟

تقام مباراة الاتحاد والتعاون على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم الإثنين 21 فبراير 2022، وستبدأ المباراة في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت السعودية، 3:00 مساءً بتوقيت مصر.