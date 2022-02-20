موعد ديربي الرياض بين النصر والهلال في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

موعد ديربي الرياض بين النصر والهلال، عشاق ومحبي ومشجعي كرة القدم السعودية على موعد مع لقاء مرتقب بين قطبي الكرة السعودية النصر والهلال في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك حيث يطمع كل فريق في تحقيق الفوز من أجل العبور إلى الدور القادم للبطولة وتأهل الهلال إلى ربع النهائي عندما فاز على فريق الرائد بهدفين دون مقابل بينما صعد النصر على حساب الفتح عندما فاز عليه بهدف نظيف ويدخل لاعبو الهلال المباراة بعد تحقيق فوز كبير في آخر مواجهة له في الدوري السعودي عندما فاز بخماسية نظيفة على فريق الشباب كما حقق النصر فوزاً صعباً في مواجهة الجولة الماضية في الدوري السعودي عندما فاز على الباطن بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم موعد مباراة النصر والهلال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد ديربي الرياض بين النصر والهلال والقنوات الناقلة

ينتظر جماهير الساحرة المستديرة في المملكة مباراة النصر والهلال التي ستقام غداً الإثنين الموافق 21/2/2022 على استاد مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض وذلك في تمام الساعة الخامسة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت القاهرة السادسة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة السابعة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت أبو ظبي كما سيتم إذاعة أحداث المبارة عبر السعودية الرياضية SSC 1 HD/SD.

التشكيل المتوقع للهلال

سيعاني الهلال من ثلاث غيبات حيث يغيب محمد البريك بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وسيتم بالدفع بسعود عبد الحميد بديلاً له كما سيغيب كلاً من عبد الله عطيف وناصر الدوسري ويدخل الهلال اللقاء تحت قيادة الأرجنتيني رامون دياز الذي عاد للفريق بعد هزيمة الهلال في بطولة العالم للأندية أمام الأهلي المصري .

في حراسة المرمي: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي آل بليهي، هيون سو، سعود عبد الحميد.

في وسط الملعب: سالم الدوسري، سلمان الفرج، جوستافو كويلار، أندريه كاريو.

في الهجوم: أودين إيغالو، موسي ماريجا.

التشكيل المتوقع لنادي النصر