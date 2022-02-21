نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم والتعاون ضد الاتحاد والنصر ضد الهلال في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم نتيجة مباريات الدور ربع النهائي من مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الإثنين وسط مواجهات قوية مرتقبة في الدور ربع النهائي من أجل حسم التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، هذا ونتابع نتيجة المباريات بشكل متجدد من أجل الوصول إلى أبطال المربع الذهبي في المرحلة قبل الأخيرة من كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم في ربع النهائي

من المرتقب أن تقام أربع مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين في الدور ربع النهائي من البطولة:

موعد مباراة الباطن والفيحاء : 3:55 مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة التعاون والاتحاد : 4:00 مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة النصر والهلال : 6:25 مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الشباب والأهلي : 8:40 مساء بتوقيت السعودية.

توقعات نتيجة مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم

يترقب الجميع نتيجة مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم، خاصة في ظل مواجهات قوية ومرتقبة بين الباطن والفيحاء، وكذلك التعاون والاتحاد والنصر أمام الهلال والشباب أمام الأهلي، حيث يتوقع الجميع أن يحقق النصر فوزا على الهلال، بينما سيحاول التعاون الفوز على الاتحاد والباطن سيحاول الفوز على الفيحاء.

القنوات الناقلة لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

من المرتقب أن تنقل قناة SSC5 مباراة الباطن والفيحاء بتعليق محمد الخامسي، وتنقل قناة SSC6 مباراة التعاون والاتحاد بتعليق عبد الله الغامدي، بينما تنقل قناة SSC1 مباراة النصر والهلال على قناة SSC1 في واحدة من المباريات القوية بتعليق مشاري القرني.

كما تنقل قناة SSC5 مباراة الشباب والأهلي بتعليق فهد العتيبي في واحدة من المباريات القوية في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تسعى كل الفرق في مواجهات اليوم في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين تحقيق الفارق ومحاولة الفوز في تلك المواجهات والمباريات المرتقبة في البطولة والتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

هذا ونتابع عن كثب نتائج مباريات اليوم في ربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين بشكل متجدد لمعرفة الفائزين والمتأهلين إلى المربع الذهبي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.