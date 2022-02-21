جدول مباريات اليوم الاثنين 21 فبراير مواعيد المباريات والقنوات الناقلة ومعلقي المباريات

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق اليوم الاثنين 21 فبراير علي مستوى كرة القدم في الكثير من المنافسات على المستوى المحلي والعربي والأوروبي ، وحيث يهمنا تقديم جدول بمباريات اليوم الإثنين 21 فبراير لمتابع موقع مصر فايف، للتعرف على المباريات التي يريد متابعتها ومشاهدتها، وعلى المستوي المحلي “الدوري المصري” منافسات الجولة العاشرة بمبارتان ، وعلى المستوى الأوروبي مباريات الدوريات الإسباني والإيطالي والتركي والبرتغالي لكرة القدم، وعلى المستوى العربي مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين ” ربع النهائي” بمواجهات ساخنة. مباريات اليوم في الدوري المصري لكرة القدم – الجولة العاشرة طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة المقاولن العرب ضد سموحة الإثنين 21 فبراير 2022 05:30 مساءا بتوقيت القاهرة أون تايم سبورت HD2 المقاولون العرب طلائع الجيش ضد فاركو الإثنين 21 فبراير 2022 08:00 مساءا بتوقيت القاهرة أون تايم سبورت HD1 جهاز الرياضة العسكري مباريات اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم – الجولة الخامسة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة سيلتا فيجو ضد ليفانتي الإثنين 21 فبراير 2022 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت سبورت hd1 ملعب سيلتا فيجو مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم – ربع النهائي طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة معلق المباراة الباطن ضد الفيحاء الإثنين 21 فبراير 2022 02:55 مساءا بتوقيت القاهرة – 03:55 بتوقيت السعودية SSC SPORT 1HD ملعب الباطن محمد الخامسي التعاون ضد إتحاد جدة الإثنين 21 فبراير 2022 03:00 مساءا بتوقيت القاهرة – 04:00 بتوقيت السعودية SSC SPORT 6HD ملعب التعاون بمدينة الملك عبدالله الرياضية مدينة بريدة عبدالله الغامدي النصر ضد الهلال الإثنين 21 فبراير 2022 05:25 مساءا بتوقيت القاهرة – 04:25 بتوقيت السعودية SSC SPORT 1HD مرسول بارك مشاري القرني الشباب ضد أهلي جدة الإثنين 21 فبراير 2022 07:40 مساءا بتوقيت القاهرة – 08:40 بتوقيت السعودية SSC SPORT 5HD استاد الملك فهد الدولي فهد العتيبي مباريات اليوم في الدوري التركي لكرة القدم – الجولة السادسة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة جوزيتيبي ضد جالطا سراي الإثنين 21 فبراير 2022 07:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت ملعب جوزتيبي مباريات اليوم في الدوري الإيطالي لكرة القدم – الجولة السادسة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة ملعب المباراة كالياري ضد نابولي الإثنين 21 فبراير 2022 08:00 مساءا بتوقيت القاهرة قناة يوتيوب الدوري الإيطالي خالد الغول ملعب كالياري بولونيا ضد سبيزيا كالتشيو الإثنين 21 فبراير 2022 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة قناة يوتيوب الدوري الإيطالي غير مدرج ملعب بولونيا مباريات الدوري البرتغالي لكرة القدم – الجولة الثالثة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة سانتاكلار ضد بورتيمونينسي الإثنين 21 فبراير 2022 10:15 مساءا بتوقيت القاهرة غير مدرج عربيا ملعب سانتا كلارا

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