مصطفى فتحى على رأس قائمة التعاون ضد إتحاد جدة في كأس خادم الحرمين موعد المباراة والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق اليوم الإثنين مواجهات كبيرة في منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بالسعودية، من خلال إقامة 4 مباريات نارية، تبدأ منافساتها في بمباراة الباطن والفيحاء، والمباراة الثانية محور إهتمامنا في هذه المقالة بين التعاون ضد إتحاد جدة، وديربي الرياض بين الهلال والنصر، ومواجهه كبيرة على استاد الملك فهد بالرياض بين الشباب وأهلي جدة.

يذكر أن فريق إتحاد جدة يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بعد 21 جولة، وييسعى إلى إستعادة إمجادة ويستكمل سلسلة النتائج الإيجابية، وهزيمة نادي التعاون رغم صعوبة المباراة التي تلعب خارج ميدانه، من ناحية آخرى يسعى فريق التعاون إلى إحداث مفاجأة وإقصاء نادى الإتحاد من البطولة.

خاصة في ظل سلسلة النتائج الجيدة للفريق خلال الفترة الاخيرة، بعد التعاقد مع اللاعب المصري ونجم نادي الزمالك السابق مصطفى فتحي، ليقود الفريق للتقدم في الدوري السعودي من خلال تسجيل 3 أهداف خلال 3 مباريات متتالية.

طرفي المباراة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

التعاون ضد إتحاد جدة

القنوات الناقلة لمباراة التعاون ضد إتحاد جدة في كأس خادم الحرمين الشريفين

قناة SSC sport 6HD السعودية

قناة السعودية 6SD .

معلق مباراة التعاون ضد إتحاد جدة فى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

المعلق : عبدالله الغامدي

موعد المباراة بين “التعاون وإتحاد جدة” بتوقيت مصر والسعودية

الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت مصر .

ملعب مباراة التعاون ضد إتحاد جدة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة بالقصيم.

البطولة التي تلعب من خلالها المباراة