موعد مباراة الشباب وأهلي جدة في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

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محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي اليوم الإثنين فريقي الشباب وأهلي جدة في المباراة التي تجمعى الفريقين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على إستاد الملك فهد بمدينة الرياض، ضمن 4 مواجات ساخنة تقام على مدار اليوم، وتبدأ المواجهات بلقاء الباطن والفيحاء، ومواجهة التعاون مع إتحاد جدة، وديربي الرياض في قمة مباريات اليوم بين النصر والهلال على ملعب مرسوم بارك.

ويسعى الفريقين للفوز بالمباراة خاصة الظروف التي يمر بها كل فريق في جدول ترتيب الدوري السعودي، وتلقى فريق الشباب هزيمة كبيرة من الهلال بخمسة أهداف نظيفة في مباراة للنسيان للفريق، أما فريق أهلي جدة صاحب الأداء المتواضع في الدوري السعودي، يسعى للفوز بالمباراة والبطولة، لتعويض الجماهير خسارة الدوري هذا الموسم.

طرفي المباراة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

الشباب Vs أهلي جدة.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب وأهلي جدة في كأس خادم الحرمين الشريفين

قناة SSC sport 5HD السعودية

معلق مباراة الشباب وأهلي جدة فى ربع نهئي كأس خادم الحرمين الشريفين

المعلق : فهد العتيبي

موعد المباراة بين “الشباب وأهلي جدة” بتوقيت مصر والسعودية

الساعة 08:40 مساءاً بتوقيت السعودية .

الساعة 07:40 مساءاً بتوقيت مصر .

ملعب مباراة الشباب مع أهلي جدة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

استاد الملك فهد بمدينة الرياض.

البطولة التي تلعب من خلالها المباراة