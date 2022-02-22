نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة وتردد القنوات الناقلة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة هي إحدى فعاليات الدوري المصري الممتاز، المباراة في الجولة العاشرة من البطولة، حيث استقبل مطار القاهرة الدولي لاعبي النادي الأهلي، الذين عادوا لبلادهم، وكان لقاء النادي الأهلي الأخير، أمام الهلال السوداني ، وإنتهت المباراة بالتعادل السلبي، في مواجهة الجولة الثانية من بطولة أبطال أفريقيا، والتي تم إقامتها على أرض الجوهرة الزرقاء، والمباراة القادمة ضد صن داونز يوم السبت القادم الموافق 2/26 في الساعة التاسعة مساءاً في بطولة أبطال أفريقيا، والاهلي يحتل المركز الثاني في جدول الدوري المصري بنقاط 19نقطة،و تحتل مصر المقاصة المركز الخامس عشر من جدول الدوري.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

يستعد لاعبي النادي الأهلي في الساعات القادمه لقاء نظيره فريق مصر المقاصة، في هذه المواجهة سيتم تنظيمها على أرض ملعب إستاد السلام، بحسب ما نشرته رابطة الأندية المحترفة، والتي أعلنت عن موعد اللقاء القادم بين الناديين والذي جاء كالتالي:

المباراة: الأهلي ومصر المقاصة

الموعد: يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ فبراير الساعه الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكه المكرمة

الملعب: إستاد السلام

القنوات الناقلة: أون تايم سبورت

تردد قنوات أون تايم سبورت

أون تايم سبورت هي إحدى القنوات الرياضية المشهورة جدآ ،التي تضم قاعدة جماهيرية كبيرة وكل يوم يشاهدها العديد من الناس الذين يتابعون كرة القدم، أون تايم سبورت القناة الرياضية المفتوحة، تنقل عبر القمر الصناعي نايل سات, ويتم بث محتواها بشكل مجانا على مدار 24، ويتنوع المحتويات القناة مباريات وبرامج رياضية رائعه التي يتم نقلها للمشاهدين.

و تستعد القناة بهذه الفترة ، لنقل مباراة الأهلي ومصر المقاصة القادمة، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم ويمكن للمشاهدين متابعة الدوري المصري الممتاز و متابعة المباراة بكل سهوله عبر شاشات القناه و التي ستكون بنقل مباراة مباشر من أرض الملعب بحيث يمكن إستقبال القناة على شاشات كمبيوتر و الأجهزة والتلفزيون والموبايل الخاصه بكم، من خلال ضبط أجهزة الإستقبال من التردد التالي

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد هو 11861.

الاستقطاب هو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

التشفير مفتوحه.

وفي النهاية نكون قد انتهينا من معرفة موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة التي يبحث عنها مشجعي كرة القدم.