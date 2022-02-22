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عمر شويل - جدة كرة القدم أي الرياضة الأشهر حول العالم والتي لها عدد هائل من المتابعين والمشجعين في كل بلدان العالم، ومنذ إعلان أن دولة قطر ستستضيف مباريات كأس العالم 2022، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نُجيب على سؤال كأس العالم 2022 متي يبدأ؟ ونعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع فتابعونا.

كأس العالم 2022 متي يبدأ

ظفرت دولة قطر العربية بتنظيم بطولة كأس العالم 2022، حيث ستنعقد البطولة في الوقت ما بين 21 نوفمبرالي 18 ديسمبر2022، ومن المرجح ان تبدأ المباراه الافتتاحية بمشاركة دولة قطر وادولة اخري تأتي علي حسب نظام المجموعة الذي تكون الدولتين من ضمنها، حيث يستضيف ملعب البيت في مدينة الخور اول المباراه في البطولة، سيقام نهائي بطولة كأس العالم 2022 في يوم 18 ديسمبر في ملعب لوسيل، ومع ذلك تأتي الصدفة الرائعة لان اليوم الاخير من البطولة سيكون ايضا هو اليوم الوطني لدولة قطر.

مجموع البلدان المنضمة لكأس العالم 2022

كان في القانون السابق للاتحاد الاوربي لكرة القدم هو مشاركة 24 منتخبا في بطولة كأس العالم علي مستوي القارات السبع، ولكن بعد اجراء انتخابات وتغيير رئيس الاتحاد الاوربي لكرة القدم تغيرت القوانين وتم تعديلها بواسطة اللجنة المسؤولة عن تنظيم البطولة، وكان علي رأس هذه اللجنة هو رئيس الاتحاد، حيث قامت اللجنة بتعديل عدد المنتخابات المنضمة للبطولة من 24 الي 32 وجاء توزيع المنتخبات المشاركة علي الاساس التالي :

تضم قارة اوروبا 13 منتخبا مشاركا

وجاءت قارة افريقيا بخمسة(5) مقاعد

قارة اسيا 4 مقاعد ونصف

قارة امريكا الجنوبية 4 مقاعد ونصف

قارة امريكا الشمالية 3 مقاعد ونصف

قارة اوقيانوسيا نصف مقعد

علاوة علي ذلك منتخب قطر مستضيف البطولة، حيث تأتي في المرتبة الاولي قارة اوروبا بأكثر المنتخبات المشاركة بعدد 13 منتخب مشارك في البطولة، وفي المركز الثاني قارة افريقيا، وفي اخر مرتبة هي قارة اوقيانوسيا.

لماذا تم تعديل موعد كأس العالم 2022 ؟

من المعروف عليه ان بطولة كأس العالم تنعقد في فصل الصيف، مابين شهري يونيو ويوليو، ولكن بسبب درجة الحرارة المرتفعة في دول الخليج في فصل الصيف اتخذ الاتحاد الاوربي لكرة القدم قرار باتخاذ الوقت ما بين الفترة من 21/11/2022 الي 18/12/2022، ويري الاتحاد ان هذه الفترة مناسبة من جميع الاتجاهات، حيث يكون الطقس في قطر معتدل في هذه الفتره، حيث تصل درجات الحرارة في فصل الصيف في دولة قطر من 35 ال 40 درجة مئوية بينما في فصل الشتاء تتراوح بين 20 الي 25 درجة مئوية، وزادت اللجنة المسؤولة عن تنظيم المونديال قائلة ” ان ملاعب دولة قطر في اتم الاستعداد لاستضافة المباريات، حيث تم تزويد الملاعب بأنظمة تهوية وتكييفات توازن بين درجات الحرارة “