نيمار يحدد وجهته القادمة بعد رحيله عن باريس سان جيرمان

كشف النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن البلد الذي سيُنهي فيه مسيرته الكروية قبل الاعتزال.

وقال نيمار إنه يرغب في اللعب بالدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم لموسم واحد على الأقل قبل إنهاء مسيرته.

وأضاف اللاعب الذي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025، إنه سيلعب في الولايات المتحدة على الأرجح أكثر من احتمالات عودته لبلاده.

ورغم تصريحات نيمار المستمرة بأنه يحلم بالعودة إلى نادي سانتوس البرازيلي الذي ترعرع به وكان محطته الأولى في عالم كرة القدم على المستوى الاحترافي إلا أنه يشك بعودته، قائلا:"لا أعرف ما إذا كنت سألعب في البرازيل مرة أخرى. لدي بعض الشكوك حول ذلك. أرغب في اللعب بالولايات المتحدة. أود أن ألعب هناك لمدة موسم واحد على الأقل".

وأضاف مازحا: "الموسم هناك أقصر، لذلك سأحصل على إجازة لمدة ثلاثة أشهر".

ولم يحدد لاعب برشلونة السابق موعدا لاعتزاله، لكنه أضاف أنه سيلعب على الأقل حتى نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وبات نيمار أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم حينما انضم إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة الإسباني عام 2017، مقابل 222 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي "الكتالوني" وقتها.

وخاض نيمار 132 مباراة في جميع المسابقات بقميص بي سي جي ، سجل خلالها 91 هدفا وقدم 56 تمريرة حاسمة.

المصدر: وكالات