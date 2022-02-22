نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة تيكت مكس.. رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب عشاق ومحبي كرة القدم في السعودية وفي المنطقة العربية بشكل عام المباراة القوية التي تجمع بين فريق الهلال السعودي ضد نظيره فريق الشباب في اطار منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين هذه النسخة القوية 2022، والتي تأهل اليها الفريقين بعد تحقيق أداء قوي ومميز في اطار منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وهي المباراة التي تقام من خلال ستاد الملز، وفي هذا الاطار يرغب الكثير من المتابعين في حجز تذاكر المباراة لمتابعة احداث اللقاء من الملعب، لذلك نستعرض من خلال هذه السطور رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تم تحديد موعد المباراة القوية في اطار منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هذه النسخة والتي تجمع بين الهلال والشباب السعودي، حيث تقام المباراة في يوم الثالث من شهر مارس المقبل، وقد تم تحديد الموقع الرسمي الخاص بحجز تذاكر المباراة لمشاهدة احداث المباراة من ملعب اللقاء، حيث تم تفعيل امكانية شراء وحجز التذاكر الكترونيا تسهيلا على الأشخاص الحصول عليها.

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وقد تم تفعيل رابط موقع تيكت مكس الخاص بحجز تذاكر مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بشكل عام، حيث يتم حجز تذاكر مباراة الهلال ضد الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.

يتم الدخول مباشرة إلى موقع منصة تيكت مكس مباشرة.

مباشرة. يتم اختيار المباراة من خلال الموقع وهي مباراة الهلال ضد الشباب.

يتم اختيار حجز تذاكر المباراة من خلال الموقع.

ادخال التفاصيل الخاصة بحجر تذاكر المباراة ثم اختيار أيقونة شراء التذاكر عن طريق اختيار طريقة الدفع المناسبة.

مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وقد تمكن فريق الهلال السعودي من تحقيق الفوز على حساب نظيره فريق النصر في ربع نهائي البطولة، فيما تمكن فريق الشباب من تحقيق الفوز على نظيره فريق الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف.